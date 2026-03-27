Дефіцит фінансування: Україна може залишитися без коштів на оборону до літа, — Bloomberg

Україна може зіткнутися з гострою нестачею коштів для фінансування оборони вже найближчими місяцями. За оцінками українських посадовців, наявних ресурсів вистачить лише до початку літа. Подальше фінансування залежить від рішень Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду

Україна ризикує залишитися без достатнього фінансування для ведення війни з РФ вже протягом двох місяців. Це сталося через низку факторів, що загрожують допомозі від ключових донорів, повідомляє Bloomberg 27 березня. За оцінками як вітчизняних, так і іноземних чиновників, у Києва наразі вистачає коштів лише на покриття витрат до червня.

"Свириденко повідомила, що перший транш з кредиту ЄС (той що 90 млрд євро) ми отримаємо лише літом. А Марченко що наш дефіцит зараз 52 млрд $. По Ukraine Facility купа маяків не виконано. По Світовому банку теж, тому нічого не отримуємо. Вже зараз відстаємо від графіку на 3,5 млрд $ за перші два місяці року", — написав у своєму Telegram-каналі нардеп Андрій Железняк.

Голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю Bloomberg на початку цього місяця заявив, що, якщо не надійде міжнародне фінансування, його установа, можливо, буде змушена відновити пряме кредитування Міністерства фінансів у найгіршому випадку. Ці гроші підуть, зокрема, на виплату зарплат військовим та працівникам.

Серія нещодавніх подій, від вето Угорщини на позику Європейського Союзу в розмірі 90 мільярдів євро до суперечки щодо останнього пакету допомоги від Міжнародного валютного фонду та невдалої ініціативи НАТО щодо озброєння, значно звузили "простір для маневру" у України.

В цей час Росія дедалі більше отримує бюджетні надходження від зростання світових цін на нафту, спричиненого війною в Ірані. Цей конфлікт поглинає військові ресурси США та увагу президента Дональда Трампа. США практично припинили пряму допомогу Україні з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європі оплату зброї та фінансову підтримку України.

Нове фінансування ЄС мало розпочатися вже наступного місяця після того, як лідери блоку у грудні домовилися надати позики на цей та 2027 роки. Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме надання позик, доки Україна не відновить транзит російської нафти через свою територію трубопроводом "Дружба". Його словацький колега, прем'єр-міністр Роберт Фіцо, попередив, що теж підтримає вето. Доля позики, ймовірно, залишатиметься невизначеною принаймні до загальних виборів в Угорщині 12 квітня.

У дописі в Telegram у четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна сподівається на альтернативу, яка дозволить Україні отримати доступ до цих коштів, інакше "армія зіткнеться з недофінансуванням. Він попередив, що брак фінансування вплине на виробництво різних типів безпілотників та закупівлю систем протиповітряної оборони, які є ключовими для підтримки військових зусиль.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила Київ, що ЄС виконає зобов'язання щодо кредиту Україні так чи інакше. Поки що жодних ознак цього немає. Цей глухий кут, ймовірно, ускладнить переговори щодо додаткового фінансування України на суму 30 мільярдів євро, яке ЄС сподівався отримати від інших країн, зокрема від країн "Великої сімки", коли міністри фінансів зберуться у Вашингтоні у квітні на засідання МВФ.

Київ також намагається виконати зобов'язання за останньою кредитною програмою МВФ на 8,1 мільярда доларів, схваленою минулого місяця. Законодавці ще не ухвалили поправки до податкового законодавства, яких вимагає МВФ, що відкриють шлях для подальших виплат.

Хоча у них є час до наступного запланованого перегляду в червні, щоб впровадити реформи, час спливає. Співробітники фонду на чолі з керівником місії Гевіном Греєм зустрілися з українськими законодавцями на початку цього місяця, щоб оцінити здатність парламенту схвалити зміни.

Скрутне становище України посилює небажання деяких союзників по НАТО надавати нове фінансування програмі закупівлі американської зброї, відомої як PURL. Київ підрахував, що йому цього року потрібно 15 мільярдів доларів на закупівлю американської зброї. За оцінками фінансових органів, Україні загалом потрібно 52 мільярди доларів іноземної допомоги у 2026 році.

