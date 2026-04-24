В Україні долар знову пішов угору, тоді як євро та польський злотий продовжили подешевшали.

В останній робочий день тижня на валютному ринку України зафіксували подорожчання долара, тоді як євро та польський злотий продовжили дешевшати. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України (НБУ).

Який курс євро 24 березня

Європейська валюта продовжила втрачати позиції після тривалого періоду оновлення рекордних значень. На 24 квітня Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 51,38 грн, що на 11 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Водночас за підсумками останнього робочого тижня, з 20 по 24 квітня, євро, попри попереднє стрімке зростання, загалом подешевшало на 38 копійок.

Курс долара

На валютному ринку України зберігається нестабільність у сегменті долара. Американська валюта продовжує демонструвати коливання як у бік зростання, так і в бік зниження.

24 квітня офіційний курс долара зріс. НБУ встановив його на рівні 43,94 грн, що на 6 копійок більше, ніж днем раніше.

Курс злотого в Україні 24 квітня

У п’ятницю продовжив дешевшати та польський злотий. Офіційний курс валюти становить 12,10 грн, що на 2 копійки менше порівняно з попереднім показником.

Попри те, що протягом тижня злотий також демонстрував історичні максимуми, у підсумку за тиждень польська валюта втратила 13 копійок.

Курс валют у банках

Офіційне зміцнення долара позначилося на банківських показниках. Станом на 24 квітня курс продажу зріс до 44,20 грн (+0,04), а купівлі — до 43,70 грн (+0,03).

Водночас євро продемонстрував різноспрямовані зміни: курс купівлі знизився до 51,15 грн (-0,05), тоді як курс продажу збільшився до 51,95 грн (+0,10).

Банки, як і раніше, пропонують клієнтам купувати злотий за 12,40 грн і продавати його за 11,80 грн — без змін.

Який курс валют в обмінниках

У п'ятницю в обмінних пунктах також зафіксовано подорожчання долара: курс купівлі склав 43,78 грн (+0,03), продажу — 43,90 грн (+0,03).

Водночас євро подешевшав, а курс злотого залишився стабільним. Станом на 10:00 обмінники встановили такі показники:

євро — купівля 51,40 грн (-0,04), продаж 51,60 грн (-0,05);

злотий — купівля 12,00 грн (0,00), продаж 12,14 грн (0,00).

Прогноз курсу валют на наступний тиждень

У період з 27 квітня по 3 травня ситуація на валютному ринку України, найімовірніше, залишатиметься контрольованою, а головну роль у формуванні курсу й надалі відіграватиме НБУ. Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ у коментарі Фокусу розповів, що ринок і надалі працюватиме в режимі "керованої гнучкості".

НБУ відіграє вирішальну роль на валютному ринку Фото: Слово і Діло

"НБУ не фіксує курс жорстко, але контролює ринок через валютні інтервенції, не допускаючи різких і хаотичних рухів. Саме тому базовий сценарій передбачає відносний баланс між попитом і пропозицією. Якщо не виникне форс-мажорних обставин, то обсяг валютних вливань на міжбанк навряд чи перевищить 700-800 млн доларів на тиждень", — розповів банкір.

Він пояснив, що валютний ринок Україні буде під впливом таких факторів:

розблокування кредиту ЄС на 90 млрд євро. Це допоможе державі отримати додаткові можливості для балансування бюджету, що зменшить ще один важливий девальваційний ризик;

зовнішньої геополітичної ситуації, насамперед події на Близькому Сході;

коливання пари євро/долар на світових ринках.

Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня не варто очікувати курсові потрясіння. За його прогнозом, долар, найімовірніше, перебуватиме в межах 43,8–44,35 грн, а євро — 50,5–52,5 грн.

Раніше Фокус поспілкувався з експертами та з’ясував, що курс іноземних валют в Україні значною мірою прив’язаний до долара. Річ у тім, що НБУ офіційно встановлює насамперед курс американської валюти, тоді як вартість інших валют розраховується через крос-курс долара до них.