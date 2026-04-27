Офіційний курс долара 27 квітня перетнув позначку у 44 грн. Яка вартість іноземної валюти — читайте в огляді.

Після вихідних, 27 квітня, в Україні знову фіксують послаблення гривні. Іноземна валюта відновила зростання на офіційному рівні: долар перетнув позначку у 44 грн, а євро та злотий почали відігравати попереднє падіння. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Курс долара 27 квітня

Новий тиждень розпочався з подальшого зростання американської валюти. За офіційним курсом НБУ, долар подорожчав на 6 копійок.

У понеділок, 27 квітня, курс долара встановлено на рівні 44 грн.

Який курс євро в Україні

На валютному ринку також спостерігається зростання європейської валюти. Після попереднього стрімкого падіння євро знову почало відновлювати позиції.

Офіційний курс євро зріс на 16 копійок і становить 51,54 грн.

Курс злотого 27 квітня

Польська валюта теж повернулася до зростання. Національний банк встановив офіційний курс злотого на рівні 12,15 грн. Порівняно з попереднім банківським днем валюта подорожчала на 5 копійок.

Прогноз курсу валют на тиждень

Різких стрибків курсу валют в Україні наприкінці квітня та на початку травня не очікується. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, ситуація й надалі залишатиметься під контролем НБУ.

Експерт пояснив, що валютний ринок працює в режимі "керованої гнучкості". Це означає, що НБУ не фіксує курс на одному рівні, але водночас не дозволяє ринку рухатися хаотично.

"Саме тому базовий сценарій передбачає відносний баланс між попитом і пропозицією. Якщо не виникне форс-мажорних обставин, то обсяг валютних вливань на міжбанк навряд чи перевищить 700-800 млн доларів на тиждень", — зазначив банкір.

Як повідомив Тарас Лєсовий, цього тижня ринок буде під впливом цих чинників:

розблокування ЄС кредиту для України на 90 млрд євро, що посилить фінансову стійкість країни, адже частина коштів буде спрямована на бюджетні витрати;

події на Близькому Сході, які впливають світові ціни на нафту, від яких, своєю чергою, залежать вартість пального в Україні та загальний рівень інфляції;

співвідношення пари євро та долара на світових ринках.

Він вважає, що найближчим часом пара євро/долар може перебувати в діапазоні 1,14–1,18. Саме від цього залежатиме і динаміка курсу євро в Україні.

Тарас Лєсовий не очікує різких коливань валютного ринку в період з 27 квітня по 3 травня. За його прогнозом, долар найближчими днями може торгуватися в межах 43,8–44,35 грн, а євро — в діапазоні 50,5–52,5 грн.

Раніше Фокус писав, що в другому кварталі 2026 року курс валют в Україні залишатиметься більш-менш прогнозованим. За прогнозом експерта, вартість долара буде на рівні 44-45,5 грн, а євро — 51-52,5 грн.