Наприкінці місяця курс євро в Україні демонструє помітні коливання порівняно з доларом. За словами банкіра, ситуація залишається під контролем НБУ, хоча можуть бути сюрпризи.

Різких стрибків на валютному ринку найближчими днями не очікується. Курс валют в Україні наприкінці квітня, найімовірніше, залишатиметься під контролем Національного банку (НБУ), а головним орієнтиром для ринку й надалі буде політика регулятора. Водночас курс євро може поводитися нервовіше за долар, адже на нього сильніше впливають зовнішні чинники.

“Попри зовнішні ризики, регулятор зберігатиме центральну роль у формуванні курсової динаміки, а чинники, які останнім часом створювали додатковий тиск, зокрема ціни на пальне, наразі не виглядають достатньо сильними, щоб кардинально змінити ситуацію”, — розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу.

Валютний ринок під наглядом НБУ

Курс валют в Україні залишається в умовах режиму “керованої гнучкості”. Як пояснив банкір, суть в тому, що регулятор жорстко не утримує вартість на одному рівні, але й не дозволяє ринку рухатися хаотично.

“Саме тому базовий сценарій передбачає відносний баланс між попитом і пропозицією. Якщо не виникне форс-мажорних обставин, то обсяг валютних вливань на міжбанк навряд чи перевищить 700-800 млн доларів на тиждень”, — розповів Тарас Лєсовий.

Що впливатиме на валютний ринок

Європейський Союз розблокував кредит для України у розмірі 90 млрд євро.

За словами експерта, це позитивний сигнал для ринку, адже країна матиме більше ресурсів для збалансування бюджету, зокрема завдяки тому, що частину коштів спрямують на бюджетні витрати. Для валютного ринку це означатиме зменшення ще одного важливого девальваційного ризику.

“Проте зовнішній контекст залишається джерелом потенційної турбулентності. Йдеться насамперед про Близький Схід, де розвиток подій прямо впливає на світові нафтові ціни. А від вартості нафти залежить і ціна пального в Україні, і загальний інфляційний фон. Крім того, геополітичне загострення впливає на співвідношення пари євро/долар, а отже, і на курс євро в Україні”, — додав банкір.

У період з 27 травня по 3 квітня на курс валют в Україні найбільше впливатимуть кредит від ЄС на 90 млрд євро і ситуація на Близькому Сході

Що впливатиме на євро в Україні

У квітні відбувалися досить нервові коливання курсу євро, адже валюта декілька разів оновлювала історичні максимуми, а потім помітно просіла. Це пояснюється тим, що європейська валюта сильніше залежить від зовнішніх чинників, ніж долар.

Курс євро на офіційному рівні демонстрував висхідну тенденцію

Тарас Лєсовий розповів, що протягом останнього місяця на світових торгах спостерігалися різноспрямовані рухи. Коли геополітична напруга посилювалася, долар зміцнювався щодо євро. Щойно ситуація трохи заспокоювалася, європейська валюта частково відновлювала свої позиції.

Курс євро залишається більш залежним від зовнішнього середовища, ніж курс долара

“Якщо долар значною мірою рухається в межах стратегії НБУ, то євро реагує і на глобальну пару євро/долар, і на внутрішній курс гривня/долар. Тому різноспрямована динаміка євро, яка спостерігалася в Україні протягом квітня, цілком може зберегтися і в останні дні місяця, і на початку травня”, — вважає банкір.

На його думку, пара євро/долар найближчим часом може перебувати в діапазоні 1,14–1,18. Саме від цього залежатиме і поточний курс євро в Україні.

Прогноз курсу валют з 27 квітня по 3 травня

Тарас Лєсовий не прогнозує різкі коливання курсу валют в Україні. На ринку збережеться тренд до помірних змін, який закріпився після сильного девальваційного тиску в березні.

“Висока пильність НБУ залишається головною гарантією того, що ситуація не вийде з-під контролю. Відповідно, долар, найімовірніше, торгуватиметься в межах 43,8–44,35 грн, а євро — в межах 50,5–52,5 грн”, — прогнозує експерт.

Основні орієнтири такі:

міжбанк: долар — 43,8–44,35 грн, євро — 50,5–52,5 грн;

готівковий ринок:долар — 43,75–44,5 грн, євро — 50,5–52 грн.

За прогнозом, щоденні коливання на міжбанку змінюватимуться максимум на 15 копійок, у банках — до 20 копійок, а в обмінниках — до 30 копійок.

У середньому різниця між курсом на міжбанку та готівковому ринку становитиме 10–15 копійок.

На думку банкіра, коливання курсу валют за тиждень навряд чи перевищуватимуть 1–1,5% від рівня, з якого ринок стартував на початку тижня.

Раніше Фокус писав, що востаннє євро оновлювало рекордний показник 22 квітня. Тоді офіційна вартість валюти сягнула 51,91 грн.