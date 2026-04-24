В конце месяца курс евро в Украине демонстрирует заметные колебания по сравнению с долларом. По словам банкира, ситуация остается под контролем НБУ, хотя могут быть сюрпризы.

Резких скачков на валютном рынке в ближайшие дни не ожидается. Курс валют в Украине в конце апреля, скорее всего, будет оставаться под контролем Национального банка (НБУ), а главным ориентиром для рынка и в дальнейшем будет политика регулятора. В то же время курс евро может вести себя нервнее доллара, так как на него сильнее влияют внешние факторы.

"Несмотря на внешние риски, регулятор будет сохранять центральную роль в формировании курсовой динамики, а факторы, которые в последнее время создавали дополнительное давление, в частности цены на топливо, пока не выглядят достаточно сильными, чтобы кардинально изменить ситуацию", — рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Фокусу.

Валютный рынок под надзором НБУ

Курс валют в Украине остается в условиях режима "управляемой гибкости". Как пояснил банкир, суть в том, что регулятор жестко не удерживает стоимость на одном уровне, но и не позволяет рынку двигаться хаотично.

52 миллиарда долларов на поддержку гривны: упадет ли валютный курс в Украине

"Именно поэтому базовый сценарий предполагает относительный баланс между спросом и предложением. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, то объем валютных вливаний на межбанк вряд ли превысит 700-800 млн долларов в неделю", — рассказал Тарас Лесовой.

Что будет влиять на валютный рынок

Европейский Союз разблокировал кредит для Украины в размере 90 млрд евро.

По словам эксперта, это позитивный сигнал для рынка, ведь страна будет иметь больше ресурсов для сбалансирования бюджета, в частности благодаря тому, что часть средств направят на бюджетные расходы. Для валютного рынка это будет означать уменьшение еще одного важного девальвационного риска.

"Однако внешний контекст остается источником потенциальной турбулентности. Речь идет прежде всего о Ближнем Востоке, где развитие событий прямо влияет на мировые нефтяные цены. А от стоимости нефти зависит и цена топлива в Украине, и общий инфляционный фон. Кроме того, геополитическое обострение влияет на соотношение пары евро/доллар, а следовательно, и на курс евро в Украине", — добавил банкир.

В период с 27 мая по 3 апреля на курс валют в Украине больше всего будут влиять кредит от ЕС на 90 млрд евро и ситуация на Ближнем Востоке

Что будет влиять на евро в Украине

В апреле происходили довольно нервные колебания курса евро, ведь валюта несколько раз обновляла исторические максимумы, а затем заметно просела. Это объясняется тем, что европейская валюта сильнее зависит от внешних факторов, чем доллар.

Курс евро на официальном уровне демонстрировал восходящую тенденцию Фото: Скриншот

Тарас Лесовой рассказал, что в течение последнего месяца на мировых торгах наблюдались разнонаправленные движения. Когда геополитическое напряжение усиливалось, доллар укреплялся по отношению к евро. Как только ситуация немного успокаивалась, европейская валюта частично восстанавливала свои позиции.

Курс евро остается более зависимым от внешней среды, чем курс доллара

"Если доллар в значительной степени движется в рамках стратегии НБУ, то евро реагирует и на глобальную пару евро/доллар, и на внутренний курс гривна/доллар. Поэтому разнонаправленная динамика евро, которая наблюдалась в Украине в течение апреля, вполне может сохраниться и в последние дни месяца, и в начале мая", — считает банкир.

По его мнению, пара евро/доллар в ближайшее время может находиться в диапазоне 1,14-1,18. Именно от этого будет зависеть и текущий курс евро в Украине.

Прогноз курса валют с 27 апреля по 3 мая

Тарас Лесовой не прогнозирует резкие колебания курса валют в Украине. На рынке сохранится тренд к умеренным изменениям, который закрепился после сильного девальвационного давления в марте.

Евро почти 52 грн, доллар — более 44: эксперты назвали истинные причины подорожания валюты

"Высокая бдительность НБУ остается главной гарантией того, что ситуация не выйдет из-под контроля. Соответственно, доллар, скорее всего, будет торговаться в пределах 43,8-44,35 грн, а евро — в пределах 50,5-52,5 грн", — прогнозирует эксперт.

Основные ориентиры следующие:

межбанк: доллар — 43,8-44,35 грн, евро — 50,5-52,5 грн;

наличный рынок: доллар — 43,75-44,5 грн, евро — 50,5-52 грн.

По прогнозу, ежедневные колебания на межбанке будут меняться максимум на 15 копеек, в банках — до 20 копеек, а в обменниках — до 30 копеек.

В среднем разница между курсом на межбанке и наличном рынке составит 10-15 копеек.

По мнению банкира, колебания курса валют за неделю вряд ли будут превышать 1-1,5% от уровня, с которого рынок стартовал в начале недели.

Ранее Фокус писал, что последний раз евро обновляло рекордный показатель 22 апреля. Тогда официальная стоимость валюты достигла 51,91 грн.