Гривна получила возможность 29 апреля несколько укрепить свои позиции относительно иностранной валюты. Однако финансовый аналитик предупредил, что девальвационный тренд нацвалюты Украины еще не завершился.

После ослабления гривны 28 апреля на валютном рынке Украины произошли определенные изменения. На среду, 29 апреля, Национальный банк (НБУ) снизил официальный курс доллара, евро и злотого. Больше всего подешевела европейская валюта.

Какой курс доллара 29 апреля

По данным Нацбанка, американская валюта приостановила стремительный рост в цене. На 29 апреля курс доллара установлен на уровне 44,07 грн, что на 1 копейку меньше, чем в прошлый банковский день.

Курс злотого в Украине

Польский злотый также пошел вниз. 29 апреля официальный курс злотого составляет 12,12 грн.

Стоит отметить, что после колебаний в сторону роста, которые наблюдались на прошлой неделе, злотый фактически вернулся к показателям, которые были до начала резкого подорожания.

Курс евро 29 апреля

Самые заметные изменения произошли с европейской валютой. Курс евро на 29 апреля НБУ установил на уровне 51,49 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем евро подешевело сразу на 27 копеек.

Что будет с курсом валют в Украине на этой неделе — прогноз аналитика

В конце апреля резких движений на валютном рынке не ожидается. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин на странице в Facebook написал, что последняя неделя месяца традиционно может проходить с незначительным усилением гривны из-за налогового периода.

"Последняя неделя апреля, как правило, проходит с незначительным усилением гривны из-за налогового периода и ожидания решений центробанков по ставкам. Это сдерживает участников рынка от резких движений. Свободной гривны для активной покупки валюты нет", — отметил он.

По словам эксперта, НБУ и в дальнейшем будет сдерживать девальвационное давление, ведь гривна опережает инфляцию и доходность депозитов. Дополнительным фактором поддержки для курса гривны остаются позитивные новости о кредите ЕС на 90 млрд евро, который может помочь Украине более спокойно финансировать бюджетные расходы.

В то же время Шевчишин обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой сохраняется неопределенность. В частности, возможные договоренности и разблокировка Ормузского пролива могут существенно повлиять на настроения мировых рынков.

"В базовом сценарии ожидаем спокойную неделю для курса. Наличный доллар ожидаю на уровне 43,75-44,25 грн, наличный евро — 51,25-52,0 грн", — спрогнозировал аналитик.

По мнению аналитика, на этой неделе наличный курс доллара будет на уровне 43,75-44,25 грн, а евро — 51,25-52,0 грн

Отдельно он обратил внимание на май, который обычно является месяцем межсезонья для валютного рынка. В этот период, по его словам, возможны как укрепление, так и ослабление гривны. Кроме того, сезонная коррекция евро относительно доллара может поддержать американскую валюту и создать давление на евро.

"Но не спешите идти в обменники, потому что после мая придет июнь — месяц традиционного укрепления гривны. Как бы там ни было, девальвационный тренд гривны остается. Цели еще не достигнуты. А сроки достижения продолжают зависеть от НБУ", — добавил Андрей Шевчишин.

Ранее Фокус писал, что экономисты не прогнозируют существенного ослабления гривны относительно доллара. Текущие колебания на валютном рынке они связывают с ситуацией вокруг Ирана, поскольку Украина традиционно чувствительно реагирует на изменения мировых цен на нефть.