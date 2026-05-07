Заметные колебания произошли на валютном рынке 7 мая. Сколько стоят доллар, злотый и евро — читайте в обзоре.

Нестабильная ситуация на рынке валют в Украине. 7 мая официальные курсы евро и злотого существенно выросли, тогда как доллар продолжил терять в цене. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс евро в Украине

На валютном рынке зафиксировали новую тенденцию в отношении евро. После нескольких дней снижения европейская валюта снова пошла вверх.

На 7 мая официальный курс евро вырос до 51,61 грн. Это на 22 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс доллара 7 мая

Американская валюта, наоборот, продолжила дешеветь. На четверг, 7 мая, регулятор скорректировал официальный курс доллара до 43,85 грн, что на 11 копеек меньше, чем в прошлый банковский день.

Какой курс злотого в Украине

Заметное укрепление продемонстрировал и польский злотый. На 7 мая его официальный курс составляет 12,19 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем злотый подорожал сразу на 11 копеек.

Заметим, что валюта оказалась близкой к своему историческому максимуму: 22 апреля курс злотого достигал 12,26 грн.

Курс валют в банках

7 мая банки продолжили снижать курс доллара. Американскую валюту предлагают покупать в среднем по 44,09 грн (-0,06). Продать доллар в банках можно по 43,60 грн (-0,05).

В то же время евро подорожал. Курс покупки вырос до 51,30 грн (+0,07), а продажи — до 51,95 грн (+0,10).

В четверг средний курс злотого остался без изменений. Банки по-прежнему держат курс продажи на уровне 12,40 грн, а курс покупки — 11,80 грн.

Курс валют в обменных пунктах 7 мая

В обменных пунктах наблюдается тенденция, схожая с банковской. Доллар также подешевел: курс покупки снизился до 43,70 грн (-0,03), а курс продажи составляет 43,79 грн (-0,01).

Евро подорожал и в обменных пунктах. Его покупают в среднем по 51,50 грн, а продают по 51,70 грн. Оба показателя выросли на 5 копеек.

Курс злотого изменился незначительно. Польская валюта в продаже подорожала до 12,12 грн (+0,01), тогда как курс покупки остался без изменений — 12,00 грн.

Что влияет на курс валют в Украине — прогноз банкира

Сногсшибательных изменений на валютном рынке Украины на этой неделе не ожидается. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой рассказал, что ситуация остается под контролем регулятора.

По словам банкира, курс доллара и в дальнейшем будет зависеть от геополитических факторов, в частности от мировых цен на топливо, которые влияют на спрос импортеров на валюту. Из-за напряжения на Ближнем Востоке, по оценке эксперта, на межбанке спрос может превышать предложение в пределах 10-15%.

На наличном рынке ситуация должна быть спокойнее: курсы преимущественно будут повторять движение межбанка с учетом маржи банков и обменников. В то же время отдельные участники рынка могут корректировать курс покупки, однако это не свидетельствует о системном дефиците валюты.

Лесовой считает, что доллар в ближайшее время будет двигаться в пределах 43,75-44,35 грн. Курс евро будут определять ситуация в паре евро/доллар на мировом рынке и внутренний курс гривны к доллару. Ожидаемый диапазон стоимости евро в Украине — 50,5-52,5 грн.

Ранее Фокус сообщал, что стоимость иностранных валют в Украине привязана к доллару. Как объяснили эксперты, НБУ напрямую устанавливает официальный курс американской валюты, а курсы других валют рассчитывает через их соотношение с долларом.