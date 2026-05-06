Нацбанк обновил официальный курс валют на 6 мая. Гривна немного укрепилась к доллару и евро.

В Украине 6 мая наблюдается незначительное укрепление гривны. Официальный курс доллара и евро снизился, тогда как злотый остался без изменений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой курс доллара в Украине

После непродолжительного периода укрепления американской валюты доллар несколько потерял в цене. На 6 мая НБУ установил официальный курс на уровне 43,96 грн. Это на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро 6 мая

Европейская валюта также продолжила дешеветь. Официальный курс евро на 6 мая составляет 51,39 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем стоимость снизилась на 6 копеек.

Курс злотого

Польский злотый 6 мая не изменился. НБУ установил его официальный курс на уровне 12,08 грн.

Відео дня

В то же время на валютном рынке Украины с апреля прослеживается общая тенденция к удешевлению злотого. После достижения исторического максимума польская валюта периодически дорожала, однако в целом ее курс постепенно снижается.

Гривна попала в рейтинг мировых валют с наибольшей девальвацией

По итогам апреля 2026 года гривна оказалась среди валют мира, которые больше всего потеряли в цене. Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные Bloomberg, украинская валюта ослабла на 0,37%.

В соответствующем рейтинге гривна заняла 13-е место среди валют с наибольшей девальвацией. Если не учитывать спотовые золото и серебро, Украина оказалась на 11-й позиции.

Гривна заняла 13-е место среди валют с наибольшей девальвацией

"Понятно, что высокие цены нефти и газа, а также резкий спад инвестиционной активности Ближнего Востока делают свое дело. Поэтому в лидерах девальвации валюты стран, которые пострадали от этой ценовой динамики больше всего — Индонезия, Шри-Ланка, Филиппины. Африканские, южноамериканские страны и Турция пострадали от оттока ликвидности", — написал эксперт на странице в Facebook.

Важно

Евро подскочит до более 52 грн: что будет происходить с курсом валют в Украине с 4 по 10 мая

В то же время укрепление продемонстрировали валюты государств-экспортеров нефти, а также ряда стран, экспортирующих сырье и агропродукцию. Заметнее всего в апреле укрепился российский рубль — на 8,38%.

Ранее Фокус сообщал, что НБУ будет сдерживать девальвационное давление, поскольку гривна опережает инфляцию и доходность депозитов. По мнению финансового аналитика, май традиционно является периодом межсезонья для валютного рынка, поэтому в это время возможны как укрепление, так и ослабление гривны.