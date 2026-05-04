5 мая на валютном рынке Украины снова произошли изменения. Национальный банк обновил официальные курсы иностранных валют, и на этот раз динамика оказалась противоположной предыдущему дню: доллар подорожал, тогда как евро и злотый потеряли в цене.

Курс доллара на 5 мая

Данные Нацбанка свидетельствуют о том, что американская валюта подорожала. Официальный курс доллара на 5 мая установлен на уровне 44 грн. Это на 9 копеек больше, чем в прошлый банковский день.

Какой курс евро в Украине

5 мая евро, наоборот, потерял в цене. Европейская валюта подешевела сразу на 14 копеек. Ее официальная стоимость составляет 51,45 грн.

Какой курс злотого установил НБУ

Тенденция к снижению коснулась и польского злотого. Нацбанк установил курс валюты на уровне 12,08 грн, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Ранее Фокус писал, что на этой неделе не ожидаются резкие колебания курса валют. По прогнозу банкира, доллар будет колебаться в пределах 43,75-44,35 грн, а евро — 50,5-52,5 грн.