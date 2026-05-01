Валютный рынок Украины и в дальнейшем будет находиться под контролем Национального банка. По прогнозу банкира, в период с 4 по 10 мая доллар может вырасти до 44,5 грн, тогда как евро может колебаться в широких пределах.

В начале мая курс валют в Украине продолжит зависеть от действий Национального банка (НБУ). Регулятор, скорее всего, будет активно выходить на валютный рынок с интервенциями, чтобы сдержать чрезмерные колебания и не допустить резкого скачка доллара или евро. Ошеломляющих изменений по стоимости иностранной валюты не ожидаются.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Фокусу рассказал, что в период с 4 по 10 мая валютный рынок будет работать в условиях повышенного спроса на валюту.

"Стратегия регулятора вряд ли изменится: в случае усиления спроса на валюту НБУ будет оперативно вмешиваться через интервенции, чтобы не допустить резкого расширения курсовых колебаний. По предварительным оценкам, валютные интервенции могут составить до 800-900 долларов млн. Это довольно показательный объем, который свидетельствует о том, что рынок будет находиться в фазе повышенного спроса на валюту", — высказался банкир.

Курс доллара в Украине — что будет влиять на валюту

В первую неделю мая курс доллара продолжит зависеть от последствий геополитической ситуации. Важнейшим внешним фактором для валютного рынка останутся мировые цены на топливо, ведь именно на них ориентируются украинские импортеры, когда планируют закупки, а значит, стоимость энергоносителей напрямую влияет на спрос на валюту.

"При этом ситуация на Ближнем Востоке пока не дает оснований для однозначных прогнозов: сложно сказать, сколько еще продлится напряжение и как именно оно скажется на ценах энергоносителей. При таком фоне можно предположить, что на межбанковском рынке спрос будет превышать предложение в пределах 10-15%", — рассказал Тарас Лесовой.

На наличном рынке, по прогнозу банкира, ситуация будет более спокойной. Он объяснил, что курсы традиционно будут повторять движение межбанка, но с учетом маржи банков и обменников. При этом отдельные участники рынка могут пытаться воспользоваться эмоциональным фактором.

"Если не будет веских причин для завышения курса продажи, они могут уменьшать курс покупки валюты, формируя для себя дополнительный запас. Но это не следует воспринимать как сигнал системного дефицита", — отметил эксперт.

С 4 по 10 мая курс доллара может колебаться в пределах 43,75-44,35 грн

По его словам, дефицита валюты на рынке пока не наблюдается. Спрос действительно превышает обычные показатели, но он далек от ажиотажа. Именно поэтому скорее всего курс доллара будет двигаться в пределах 43,75-44,35 грн. В то же время рынок пока не имеет весомых причин ни для резкого роста доллара, ни для его заметного проседания.

Курс доллара в Украине будет двигаться в пределах 43,75-44,35 грн

Курс евро спрогнозировать сложнее

Определить направление колебания европейской валюты, как и прежде, остается сложной задачей. Банкир сообщил, что курс евро в Украине остается под влиянием сразу двух факторов, а именно:

ситуации на мировом рынке в паре евро/доллар;

внутреннего курса гривна/доллар.

"Если на Ближнем Востоке ситуация успокоится, то соотношение евро к доллару может сохраниться в пределах 1,16-1,18. В то же время любое ухудшение ситуации с безопасностью способно быстро укрепить доллар, а значит и изменить диспозицию этих валют на рынке. Именно поэтому ожидаемая амплитуда стоимости евро в Украине пока оценивается в достаточно широких пределах 50,5-52,5 грн", — спрогнозировал Тарас Лесовой.

С 4 по 10 мая курс евро в Украине может двигаться в довольно широких пределах — 50,5-52,5 грн

Прогноз курса валют в Украине с 4 по 10 мая

Банкир сказал, что регулятор будет выполнять роль главного "распорядителя" баланса между спросом и предложением и сдерживать рынок от резких и труднопрогнозируемых движений.

По его мнению, в ближайшие дни на наличном рынке доллар будет колебаться в пределах 43,75-44,5 грн, а евро в несколько более широком диапазоне — 50,5-52 грн. Похожие показатели будут на межбанке:

доллар: 43,75-44,35 грн;

евро: 50,5-52,5 грн.

Ежедневные изменения курса, скорее всего, будут оставаться умеренными. На межбанке они могут составлять 0,05-0,15 грн, в коммерческих банках — 0,1-0,2 грн, а в обменниках — до 0,3 грн.

На наличном рынке доллар будет колебаться в пределах 43,75-44,5 грн, а евро в несколько более широком диапазоне — 50,5-52 грн

В то же время украинцам стоит обращать внимание не только на сам курс валют, но и на разницу между покупкой и продажей. На межбанке спред может составлять до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро. В банках разница будет более ощутимой — до 0,5-0,6 грн за доллар и до 0,8-1 грн за евро. В обменных пунктах она может достигать 1 грн за доллар и 1-1,3 грн за евро.

В целом средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка в зависимости от валюты может составлять 0,1-0,15 грн. А средние недельные курсовые отклонения, по оценкам эксперта, не превысят 1-1,5% от курса в начале недели.

Ранее Фокус писал, что курс валют в Украине в значительной степени привязан к доллару. Как пояснили эксперты, стоимость других иностранных валют формируется через их кросс-курс к американской валюте.