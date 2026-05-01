Валютний ринок України й надалі перебуватиме під контролем Національного банку. За прогнозом банкіра, у період з 4 до 10 травня долар може зрости до 44,5 грн, тоді як євро може коливатися у широких межах.

На початку травня курс валют в Україні залежить від дій Національного банку (НБУ). Регулятор, найімовірніше, активно виходитиме на валютний ринок з інтервенціями, аби стримати надмірні коливання та не допустити різкого стрибка долара чи євро. Карколомні зміни щодо вартості іноземної валюти не очікуються.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу розповів, що у період з 4 до 10 травня валютний ринок працюватиме в умовах підвищеного попиту на валюту.

"Стратегія регулятора навряд чи зміниться: у разі посилення попиту на валюту НБУ оперативно втручатиметься через інтервенції, щоб не допустити різкого розширення курсових коливань. За попередніми оцінками, валютні інтервенції можуть становити до 800–900 доларів млн. Це доволі показовий обсяг, який свідчить про те, що ринок перебуватиме у фазі підвищеного попиту на валюту", — висловився банкір.

Курс долара в Україні — що впливатиме на валюту

У перший тиждень травня курс долара й надалі залежатиме від наслідків геополітичної ситуації. Найважливішим зовнішнім фактором для валютного ринку залишаться світові ціни на пальне, адже саме на них орієнтуються українські імпортери, коли планують закупівлі, а отже, вартість енергоносіїв безпосередньо впливає на попит на валюту.

"При цьому ситуація на Близькому Сході поки не дає підстав для однозначних прогнозів: складно сказати, скільки ще триватиме напруга і як саме вона позначиться на цінах енергоносіїв. За такого фону можна припустити, що на міжбанківському ринку попит перевищуватиме пропозицію в межах 10-15%", — розповів Тарас Лєсовий.

На готівковому ринку, за прогнозом банкіра, ситуація буде спокійнішою. Він пояснив, що курси традиційно повторюватимуть рух міжбанку, але з урахуванням маржі банків та обмінників. При цьому окремі учасники ринку можуть намагатися скористатися емоційним фактором.

"Якщо не буде вагомих причин для завищення курсу продажу, вони можуть зменшувати курс купівлі валюти, формуючи для себе додатковий запас. Але це не слід сприймати як сигнал системного дефіциту", — зауважив експерт.

З 4 по 10 травня курс долара може коливатися в межах 43,75–44,35 грн Фото: Unplash

За його словами, дефіциту валюти на ринку наразі не спостерігається. Попит справді перевищує звичні показники, але він далекий від ажіотажу. Саме тому найімовірніше курс долара рухатиметься в межах 43,75–44,35 грн. Водночас ринок поки не має вагомих причин ані для різкого зростання долара, ані для його помітного просідання.

Курс євро спрогнозувати складніше

Визначити напрямок коливань європейської валюти, як і раніше, залишається складним завданням. Банкір повідомив, що курс євро в Україні залишається під впливом одразу двох факторів, а саме:

ситуації на світовому ринку в парі євро/долар;

внутрішнього курсу гривня/долар.

"Якщо на Близькому Сході ситуація заспокоїться, то співвідношення євро до долара може зберегтися в межах 1,16-1,18. Водночас будь-яке погіршення безпекової ситуації здатне швидко зміцнити долар, а отже й змінити диспозицію цих валют на ринку. Саме тому очікувана амплітуда вартості євро в Україні поки оцінюється в досить широких межах 50,5–52,5 грн", — спрогнозував Тарас Лєсовий.

Прогноз курсу валют в Україні з 4 по 10 травня

Банкір сказав, що регулятор буде виконувати роль головного "розпорядника" балансу між попитом і пропозицією та стримуватиме ринок від різких і важкопрогнозованих рухів.

На його думку, найближчими днями на готівковому ринку долар коливатиметься в межах 43,75–44,5 грн, а євро у дещо ширшому діапазоні — 50,5–52 грн. Схожі показники будуть на міжбанку:

долар: 43,75–44,35 грн;

євро: 50,5–52,5 грн.

Щоденні зміни курсу, найімовірніше, залишатимуться помірними. На міжбанку вони можуть становити 0,05–0,15 грн, у комерційних банках — 0,1–0,2 грн, а в обмінниках — до 0,3 грн.

Водночас українцям варто звертати увагу не лише на сам курс валют, а й на різницю між купівлею та продажем. На міжбанку спред може становити до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро. У банках різниця буде відчутнішою — до 0,5–0,6 грн за долар і до 0,8–1 грн за євро. В обмінних пунктах вона може сягати 1 грн за долар і 1–1,3 грн за євро.

Загалом середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залежно від валюти може становити 0,1–0,15 грн. А середні тижневі курсові відхилення, за оцінками експерта, не перевищать 1–1,5% від курсу на початку тижня.

