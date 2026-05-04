5 травня на валютному ринку України знову відбулися зміни. Національний банк оновив офіційні курси іноземних валют, і цього разу динаміка виявилася протилежною попередньому дню: долар подорожчав, тоді як євро і злотий втратили в ціні.

Курс долара на 5 травня

Дані Нацбанку свідчать про те, що американська валюта подорожчала. Офіційний курс долара на 5 травня встановлено на рівні 44 грн. Це на 9 копійок більше, ніж минулого банківського дня.

Який курс євро в Україні

5 травня євро, навпаки, втратив у ціні. Європейська валюта подешевшала одразу на 14 копійок. Її офіційна вартість становить 51,45 грн.

Який курс злотого встановив НБУ

Тенденція до зниження торкнулася і польського злотого. Нацбанк встановив курс валюти на рівні 12,08 грн, що на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Раніше Фокус писав, що цього тижня не очікуються різкі коливання курсу валют. За прогнозом банкіра, долар коливатиметься в межах 43,75-44,35 грн, а євро — 50,5-52,5 грн.