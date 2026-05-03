4 мая в Украине продолжится тенденция по снижению курса доллара. Какая стоимость иностранных валют в начале недели — читайте в обзоре.

В Украине в начале новой недели официальный курс доллара продолжает снижаться. В то же время евро и польский злотый, наоборот, дорожают. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Какой курс валют установил НБУ на 4 мая

По данным регулятора, 4 мая доллар США подешевел на 5 копеек. Официальный курс американской валюты установлен на уровне 43,91 грн.

НБУ снизил курс доллара до 43,91 грн

Евро, в отличие от доллара, пошел вверх. Европейская валюта после выходных восстановила позиции и подорожала на 14 копеек. Ее официальный курс составляет 51,59 грн.

Вырос в цене и польский злотый. НБУ установил его курс на уровне 12,12 грн, что на 5 копеек больше, чем в прошлый банковский день.

Прогноз курса валют на неделю

Ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от действий НБУ. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой рассказал, что регулятор продолжит выходить на рынок с интервенциями, объем которых может достичь 800-900 млн долларов. В то же время, по словам банкира, оснований для сильных изменений на рынке пока нет. Спрос на валюту действительно выше обычного, однако об ажиотаже речь не идет.

Доллар дешевеет, Brent дорожает: как рынок встречает май — экспертное мнение

В первую неделю мая курс доллара продолжает зависеть от геополитической ситуации и мировых цен на топливо, которые влияют на спрос украинских импортеров на валюту.

По словам Тараса Лесового, из-за напряжения на Ближнем Востоке сложно делать точные прогнозы, однако на межбанке спрос может превышать предложение на 10-15%.

Курс доллара на этой неделе будет на уровне 43,75-44,35 грн

На наличном рынке ситуация, вероятно, будет более спокойной: курсы будут повторять движение межбанка с учетом маржи банков и обменников. Дефицита валюты пока нет, а спрос хоть и повышен, но далек от ажиотажа. Поэтому, по прогнозу банкира, доллар будет двигаться в пределах 43,75-44,35 грн.

Что касается евро, то его движение прогнозировать сложнее. На курс будут влиять сразу два фактора: соотношение евро и доллара на мировом рынке и внутренний курс гривны к доллару. По прогнозу Лесового, стоимость европейской валюты в Украине может колебаться в достаточно широком диапазоне — 50,5-52,5 грн.

Напомним, банки иногда отказываются принимать доллары старого образца. В то же время юрист отметила, что еще в 2023 году НБУ четко определил свою позицию относительно таких банкнот: регулятор не вводил никаких ограничений ни по году выпуска иностранной валюты, ни по ее номиналу. Более того, банкам и финансовым учреждениям запрещено самостоятельно устанавливать подобные правила.