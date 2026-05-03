4 травня в Україні триватиме тенденція щодо зниження курсу долара. Яка вартість іноземних валют на початку тижня — читайте в огляді.

В Україні на початку нового тижня офіційний курс долара продовжує знижуватися. Водночас євро та польський злотий, навпаки, дорожчають. Про це свідчать дані Національного банку України.

Який курс валют встановив НБУ на 4 травня

За даними регулятора, 4 травня долар США подешевшав на 5 копійок. Офіційний курс американської валюти встановлено на рівні 43,91 грн.

Євро, на відміну від долара, пішов угору. Європейська валюта після вихідних відновила позиції і подорожчала на 14 копійок. Її офіційний курс становить 51,59 грн.

Зріс у ціні й польський злотий. НБУ встановив його курс на рівні 12,12 грн, що на 5 копійок більше, ніж минулого банківського дня.

Прогноз курсу валют на тиждень

Ситуація на валютному ринку України залежатиме від дій НБУ. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лісовий розповів, що регулятор продовжить виходити на ринок з інтервенціями, обсяг яких може сягнути 800-900 млн доларів. Водночас, за словами банкіра, підстав для сильних змін на ринку поки що немає. Попит на валюту справді вищий за звичайний, проте про ажіотаж не йдеться.

У перший тиждень травня курс долара продовжує залежати від геополітичної ситуації та світових цін на паливо, які впливають на попит українських імпортерів на валюту.

За словами Тараса Лісового, через напругу на Близькому Сході складно робити точні прогнози, проте на міжбанку попит може перевищувати пропозицію на 10-15%.

Курс долара цього тижня буде на рівні 43,75-44,35 грн

На готівковому ринку ситуація, ймовірно, буде спокійнішою: курси повторюватимуть рух міжбанку з урахуванням маржі банків і обмінників. Дефіциту валюти поки що немає, а попит хоч і підвищений, але далекий від ажіотажу. Тому, за прогнозом банкіра, долар рухатиметься в межах 43,75-44,35 грн.

Що стосується євро, то його рух прогнозувати складніше. На курс впливатимуть одразу два фактори: співвідношення євро і долара на світовому ринку і внутрішній курс гривні до долара. За прогнозом Лісового, вартість європейської валюти в Україні може коливатися в досить широкому діапазоні — 50,5-52,5 грн.

Нагадаємо, банки іноді відмовляються приймати долари старого зразка. Водночас юристка зазначила, що ще 2023 року НБУ чітко визначив свою позицію щодо таких банкнот: регулятор не запроваджував жодних обмежень ні за роком випуску іноземної валюти, ні за її номіналом. Ба більше, банкам і фінансовим установам заборонено самостійно встановлювати подібні правила.