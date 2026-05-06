В Україні 6 травня спостерігається незначне зміцнення гривні. Офіційний курс долара та євро знизився, тоді як злотий залишився без змін. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Який курс долара в Україні

Після нетривалого періоду зміцнення американської валюти долар дещо втратив у ціні. На 6 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 43,96 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Курс євро 6 травня

Європейська валюта також продовжила дешевшати. Офіційний курс євро на 6 травня становить 51,39 грн. Порівняно з попереднім банківським днем вартість знизилася на 6 копійок.

Курс злотого

Польський злотий 6 травня не змінився. НБУ встановив його офіційний курс на рівні 12,08 грн.

Водночас на валютному ринку України з квітня простежується загальна тенденція до здешевлення злотого. Після досягнення історичного максимуму польська валюта періодично дорожчала, однак загалом її курс поступово знижується.

Гривня потрапила у рейтинг світових валют із найбільшою девальвацією

За підсумками квітня 2026 року гривня опинилася серед валют світу, які найбільше втратили в ціні. Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин із посиланням на дані Bloomberg, українська валюта послабилася на 0,37%.

У відповідному рейтингу гривня посіла 13-те місце серед валют із найбільшою девальвацією. Якщо не враховувати спотові золото та срібло, Україна опиняється на 11-й позиції.

"Зрозуміло, що високі ціни нафти та газу, а також різкий спад інвестиційної активності Близького Сходу роблять свою справу. Тому в лідерах девальвації валюти країн, які постраждали від цієї цінової динаміки найбільше — Індонезія, Шрі-Ланка, Філіппіни. Африканські, південноамериканські країни та Туреччина постраждали від відтоку ліквідності", — написав експерт на сторінці у Facebook.

Водночас зміцнення продемонстрували валюти держав-експортерів нафти, а також низки країн, що експортують сировину й агропродукцію. Найпомітніше у квітні зміцнився російський рубль — на 8,38%.

Раніше Фокус повідомляв, що НБУ стримуватиме девальваційний тиск, оскільки гривня випереджає інфляцію та прибутковість депозитів. На думку фінансового аналітика, травень традиційно є періодом міжсезоння для валютного ринку, тому в цей час можливі як зміцнення, так і послаблення гривні.