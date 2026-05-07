Помітні коливання відбулися на валютному ринку 7 травня. Скільки коштують долар, злотий та євро — читайте в огляді.

Нестабільна ситуація на ринку валют в Україні. 7 травня офіційні курси євро та злотого суттєво зросли, тоді як долар продовжив втрачати в ціні. Про це свідчать оприлюднені дані Національного банку України (НБУ).

Курс євро в Україні

На валютному ринку зафіксували нову тенденцію щодо євро. Після кількох днів зниження європейська валюта знову пішла вгору.

На 7 травня офіційний курс євро зріс до 51,61 грн. Це на 22 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Курс долара 7 травня

Американська валюта, навпаки, продовжила дешевшати. На четвер, 7 травня, регулятор скоригував офіційний курс долара до 43,85 грн, що на 11 копійок менше, ніж минулого банківського дня.

Який курс злотого в Україні

Помітне зміцнення продемонстрував і польський злотий. На 7 травня його офіційний курс становить 12,19 грн. Порівняно з попереднім банківським днем злотий подорожчав одразу на 11 копійок.

Зауважимо, що валюта опинилася близькою до свого історичного максимуму: 22 квітня курс злотого сягав 12,26 грн.

Курс валют в банках

7 травня банки продовжили знижувати курс долара. Американську валюту пропонують купувати в середньому по 44,09 грн (-0,06). Продати долар у банках можна по 43,60 грн (-0,05).

Водночас євро подорожчало. Курс купівлі зріс до 51,30 грн (+0,07), а продажу — до 51,95 грн (+0,10).

У четвер середній курс злотого залишився без змін. Банки й надалі тримають курс продажу на рівні 12,40 грн, а курс купівлі — 11,80 грн.

Курс валют в обмінниках 7 травня

В обмінниках спостерігається подібна до банків тенденція. Долар також подешевшав: курс купівлі знизився до 43,70 грн (-0,03), а курс продажу становить 43,79 грн (-0,01).

Євро зросло в ціні й в обмінних пунктах. Його купують у середньому по 51,50 грн, а продають по 51,70 грн. Обидва показники зросли на 5 копійок.

Курс злотого змінився незначно. Польська валюта у продажу подорожчала до 12,12 грн (+0,01), тоді як курс купівлі залишився без змін — 12,00 грн.

Що впливає на курс валют в Україні — прогноз банкіра

Карколомних змін на валютному ринку України цього тижня не очікується. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий розповів, що ситуація залишається під контролем регулятора.

За словами банкіра, курс долара й надалі залежатиме від геополітичних чинників, зокрема від світових цін на пальне, які впливають на попит імпортерів на валюту. Через напругу на Близькому Сході, за оцінкою експерта, на міжбанку попит може перевищувати пропозицію в межах 10–15%.

На готівковому ринку ситуація має бути спокійнішою: курси переважно повторюватимуть рух міжбанку з урахуванням маржі банків та обмінників. Водночас окремі учасники ринку можуть коригувати курс купівлі, однак це не свідчить про системний дефіцит валюти.

Лєсовий вважає, що долар найближчим часом рухатиметься в межах 43,75–44,35 грн. Курс євро визначатимуть ситуація в парі євро/долар на світовому ринку та внутрішній курс гривні до долара. Очікуваний діапазон вартості євро в Україні — 50,5–52,5 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що вартість іноземних валют в Україні прив’язана до долара. Як пояснили експерти, НБУ напряму встановлює офіційний курс американської валюти, а курси інших валют розраховує через їхнє співвідношення з доларом.