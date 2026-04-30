Що робити, якщо банк не приймає долари старого зразка. Пояснюємо правові нюанси разом із експерткою.

Українці скаржаться на відмову банків приймати іноземну валюту так званого старого зразка. Фокус зацікавився, чи не порушують фінустанови законодавство? Адже за правилами, банки не можуть запроваджувати подібні обмеження. І якщо зношені купюри є справжніми, їх потрібно обміняти.

Обмін старих доларів: що каже закон

Питання обігу та обміну іноземної валюти регулюється низкою законів і підзаконних актів, серед яких закони "Про валюту і валютні операції", "Про банки і банківську діяльність", а також нормативні постанови Національного банку України. Як пояснює юристка ЮК "Де-Юре" Аліна Кулава, ще 2023 року НБУ чітко окреслив позицію щодо "старих" купюр.

"Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти чи їх номіналу. Навпаки, банкам і фінансовим установам заборонено вводити будь-які подібні обмеження", — наголошує експертка.

НБУ вже надав пояснення, як банки мають діяти за законом щодо обміну зношених купюр

Ця норма прямо закріплена у профільному положенні НБУ. Зокрема, документ передбачає "банкам, небанківським установам заборонено встановлювати обмеження до номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти…".

Ба більше, фінансові установи не мають права відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій, якщо банкноти відповідають офіційним зразкам і їх справжність підтверджена.

Фактично це означає, що будь-яка відмова прийняти валюту лише через "старий" рік випуску є порушенням.

"Тож будь-які відмови у прийманні іноземної валюти через рік її випуску або номінал є неправомірними, якщо банкноти є справжніми та відповідають офіційним зразкам", — підкреслює Кулава.

Старі, сильно пошкоджені і зношені долари Фото: ДБР

Коли банки застосовують інкасо

Направду, існують ситуації, коли банк може діяти за іншою процедурою. Наприклад, якщо купюри пошкоджені або суттєво зношені. У таких випадках застосовується інкасо — спеціальна банківська операція.

За словами юристки, до інкасо приймають банкноти з різними дефектами: "розірвані чи розрізані; з пошкодженими елементами дизайну та захисту; зі зміненим кольором; із сильними забрудненнями; обпалені або пошкоджені внаслідок дії вологи чи хімічних речовин".

Банки та небанківські фінансові установи мають право встановлювати комісійну винагороду за операції інкасо, оскільки це є платна фінансова послуга. Розмір і порядок стягнення комісії вони визначають у своїх тарифах (зазвичай до 20%)

Інкасо передбачає, що банк надсилає такі купюри до іноземної фінансової установи для підтвердження та відшкодування їх вартості. Водночас ця послуга є платною.

"Банки та небанківські фінансові установи мають право встановлювати комісійну винагороду за операції інкасо… (зазвичай до 20%)", — зазначає експертка.

Важливо, що інформація про строки виплат за такими операціями має бути у відкритому доступі для клієнтів.

Якщо банк відмовляється приймати валюту без законних підстав — як діяти клієнту

У разі, якщо банк не приймає старі купюри, юристка радить передусім зафіксувати такі дії.

"Доцільно зафіксувати факт відмови (бажано у письмовій формі із зазначенням причини) та звернутися до керівництва банку… У разі ігнорування клієнт має право подати скаргу до Національного банку України", — пояснює Кулава та наголошує, що ключовим критерієм для обміну є не рік випуску, а справжність і стан банкноти. Усі інші обмеження з боку фінансових установ суперечать чинному законодавству.

