В Україні з'явилися оновлені банкноти номіналом 200 гривень із патріотичним елементом. До дизайну купюри додали напис "Слава Україні! Героям слава!".

В Україні почали надходити в обіг нові банкноти. Як повідомили в Національному банку України (НБУ), процес запустили ще 25 лютого. На купюрі розмістили гасло в правому верхньому кутку, і це стало єдиною зміною в оформленні.

Усі інші характерні елементи купюри залишилися без змін — від кольорової гами до захисних елементів. Фактично нові 200 гривень повністю повторюють зразок 2019 року, за винятком доданого напису.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти", — зазначили в регуляторі.

Оновлені банкноти використовуватимуться разом із тими купюрами, які були випущені раніше. Вони, як повідомили в НБУ, мають статус законного платіжного засобу, тому обігу підлягають нарівні з 200 гривнями попередніх років випуску. Такі банкноти зобов'язані приймати всі фізичні та юридичні особи без обмежень по всій території України.

Нові банкноти почали надходити в обіг Фото: НБУ

Варто також зазначити, що це не перший випадок появи патріотичного гасла на гривнях. Раніше НБУ вже додавав напис "Слава Україні! Героям слава!" на інші номінали. Зокрема, з 8 серпня 2024 року його почали друкувати на банкнотах 500 і 1000 гривень, згодом — на 50 гривнях, а 2025 року гасло з'явилося і на купюрах номіналом 20 гривень.

Нагадаємо, що НБУ готує до випуску нову пам'ятну монету номіналом 100 гривень. Її присвятять 35-річчю незалежності України, а презентувати планують у серпні 2026 року. Буде випущено всього 1000 таких монет.