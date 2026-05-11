НБУ продолжил повышать официальную стоимость доллара, злотого и евро. При этом финансовый аналитик не прогнозирует сильных изменений.

В Украине наблюдается дальнейшее подорожание иностранной валюты. По состоянию на 12 мая официальный курс доллара, евро и польского злотого вырос, тем самым ослабив позиции гривны. Это может повлиять и на ситуацию на наличном рынке.

Какой курс доллара в Украине

По данным Национального банка Украины, курс доллара продолжил расти. 12 мая американская валюта подорожала до 43,95 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар прибавил 10 копеек.

Курс евро 12 мая

Европейская валюта также продолжила дорожать. Именно евро продемонстрировало наибольший рост среди основных иностранных валют. Поскольку официальная стоимость выросла сразу на 13 копеек и составляет 51,72 грн.

Курс злотого в Украине

Польский злотый показал менее заметные колебания. После нескольких дней "паузы" валюта подорожала до 12,20 грн, что на 1 копейку больше, чем в прошлый банковский день.

Будут ли резкие колебания курса валют в Украине на этой неделе — прогноз аналитика

В начале мая Национальному банку удалось усилить позиции гривны благодаря усиленным валютным интервенциям. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин написал на странице в Facebook, что официальный курс доллара снизился на 0,6% — до 43,80 грн, тогда как евро укрепился лишь на 0,1% — до 51,54 грн.

"Такое движение было исключительно в рамках глобальных тенденций пары EUR/USD. В мире евро укрепился к доллару как раз на 0,5%. А значит, если евро к гривне укрепился на 0,1%, то доллар нужно было опустить на 0,6%. Что мы и увидели", — сообщил эксперт.

В то же время на наличном рынке существенных изменений не произошло. Доллар просел всего на 0,1% — до 43,89 грн, тогда как евро, наоборот, прибавил 0,1% и стоил 51,84 грн.

В начале мая гривна укрепила свои позиции в начале мая Фото: Pexels

На текущей неделе аналитик не ожидает резких колебаний курса. По базовому сценарию, наличный доллар может оставаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро — 51,50-52,25 грн.

"Неделя не обещает быть горячей. Это больше межсезонье, когда население занимается "сбором и накоплением" (спрос вяло подрастает), а бизнес без значительных колебаний баланса. Налоговый период только через неделю. Важных и сильных событий нет. Поэтому, это движение в фарватере мировых тенденций и переваривания последних новостей", — рассказал Андрей Шевчишин.

В то же время Шевчишин отметил, что несмотря на временную стабилизацию, девальвационный тренд гривны сохраняется. Рынок сейчас находится скорее "на паузе", однако во второй половине мая ситуация может стать более активной из-за налогового периода, миссии МВФ в Киеве и внешнеполитических событий.

