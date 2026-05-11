Новая неделя началась с подорожания доллара и евро. Какой курс валют 11 мая — читайте в обзоре.

В понедельник, 11 мая, в Украине зафиксировали новые колебания на валютном рынке. После недельного снижения доллар частично восстановил позиции. Евро также пошел вверх, тогда как польский злотый остался без изменений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Курс валют в Украине 11 мая

Новая неделя началась с незначительного роста курса американской валюты. Доллар подорожал на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс доллара на 11 мая установлен на уровне 43,85 грн.

Выросла в цене и европейская валюта. При этом изменения произошли на также на уровне 5 копеек. Официальный курс евро — 51,59 грн.

В то же время польский злотый продемонстрировал стабильность. Его официальный курс остался без изменений и составляет 12,19 грн.

Что будет с курсом валют в Украине на этой неделе — прогноз банкира

Ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться под контролем Национального банка Украины, который будет применять режим "управляемой гибкости". По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, значительных курсовых колебаний в период с 11 по 17 мая не ожидается.

Эксперт прогнозирует, что курс доллара на этой неделе может находиться в пределах 43,8-44,25 грн, тогда как евро будет зависеть от ситуации на мировом рынке и соотношения пары евро/доллар. При относительно стабильных внешних условиях курс европейской валюты в Украине может колебаться в диапазоне 50,5-52,5 грн.

Среди факторов, которые будут сдерживать давление на гривну, Лесовой назвал монетарную политику НБУ, в частности сохранение учетной ставки на уровне 15%, что увеличивает привлекательность гривневых депозитов.

В то же время на рынок и в дальнейшем могут влиять внешние риски, в частности геополитическая напряженность и ситуация с ценами на топливо.

Напомним, похожие курсовые показатели банкир прогнозировал еще на прошлую неделю. Тогда ожидалось, что доллар будет оставаться в пределах 43,75-44,35 грн, а евро — 50,5-52,5 грн.