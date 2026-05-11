У понеділок, 11 травня, в Україні зафіксували нові коливання на валютному ринку. Після тижневого зниження долар частково відновив позиції. Євро також пішов угору, тоді як польський злотий залишився без змін. Про це свідчать дані Національного банку України.

Курс валют в Україні 11 травня

Новий тиждень розпочався з незначного зростання курсу американської валюти. Долар подорожчав на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс долара на 11 травня встановлено на рівні 43,85 грн.

В Україні офіційний кур долара встановлено на рівні 43,85 грн

Зросла в ціні і європейська валюта. При цьому зміни відбулися на також на рівні 5 копійок. Офіційний курс євро — 51,59 грн.

Водночас польський злотий продемонстрував стабільність. Його офіційний курс залишився без змін і становить 12,19 грн.

Що буде з курсом валют в Україні цього тижня — прогноз банкіра

Ситуація на валютному ринку України залишатиметься під контролем Національного банку України, який застосовуватиме режим “керованої гнучкості”. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, значних курсових коливань у період з 11 по 17 травня не очікується.

Експерт прогнозує, що курс долара цього тижня може перебувати в межах 43,8–44,25 грн, тоді як євро залежатиме від ситуації на світовому ринку та співвідношення пари євро/долар. За відносно стабільних зовнішніх умов курс європейської валюти в Україні може коливатися в діапазоні 50,5–52,5 грн.

Серед факторів, які стримуватимуть тиск на гривню, Лєсовий назвав монетарну політику НБУ, зокрема збереження облікової ставки на рівні 15%, що збільшує привабливість гривневих депозитів.

Водночас на ринок і надалі можуть впливати зовнішні ризики, зокрема геополітична напруженість і ситуація з цінами на пальне.

Нагадаємо, схожі курсові показники банкір прогнозував ще на минулий тиждень. Тоді очікувалося, що долар залишатиметься в межах 43,75–44,35 грн, а євро — 50,5–52,5 грн.