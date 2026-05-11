В Україні спостерігається подальше подорожчання іноземної валюти. Станом на 12 травня офіційний курс долара, євро та польського злотого зріс, тим самим послабивши позиції гривні. Це може вплинути й на ситуацію на готівковому ринку

Який курс долара в Україні

За даними Національного банку України, курс долара продовжив зростати. 12 травня американська валюта подорожчала до 43,95 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, долар додав 10 копійок.

Курс євро 12 травня

Європейська валюта також продовжила дорожчати. Саме ця євро продемонструвало найбільше зростання серед основних іноземних валют. Оскільки офіційна вартість зросла одразу на 13 копійок і становить 51,72 грн.

Курс злотого в Україні

Польський злотий показав менш помітні коливання. Після кількаденної "паузи" валюта подорожчала до 12,20 грн, що на 1 копійку більше, ніж минулого банківського дня.

Чи будуть різкі коливання курсу валют в Україні цього тижня — прогноз аналітика

На початку травня Національному банку вдалося посилити позиції гривні завдяки посиленим валютним інтервенціям. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин написав на сторінці у Facebook, що офіційний курс долара знизився на 0,6% — до 43,80 грн, тоді як євро укріпився лише на 0,1% — до 51,54 грн.

"Такий рух був виключно в рамках глобальних тенденцій пари EUR/USD. У світі євро укріпився до долара як раз на 0,5%. А отже, якщо євро до гривні укріпився на 0,1%, то долар потрібно було опустити на 0,6%. Що ми й побачили", — повідомив експерт.

Водночас на готівковому ринку суттєвих змін не відбулося. Долар просів лише на 0,1% — до 43,89 грн, тоді як євро, навпаки, додав 0,1% і коштував 51,84 грн.

На початку травня гривня зміцнила свої позиції

На поточному тижні аналітик не очікує різких коливань курсу. За базовим сценарієм, готівковий долар може залишатися в межах 43,75–44,25 грн, а євро — 51,50–52,25 грн.

"Тиждень не обіцяє бути гарячим. Це більше міжсезоння, коли населення займається "збиранням та накопиченням" (попит мляво підростає), а бізнес без значних коливань балансу. Податковий період лише через тиждень. Важливих та сильних подій немає. Тож, це рух у фарватері світових тенденцій та переварювання останніх новин", — розповів Андрій Шевчишин.

Водночас Шевчишин наголосив, що попри тимчасову стабілізацію, девальваційний тренд гривні зберігається. Ринок наразі перебуває радше "на паузі", однак у другій половині травня ситуація може стати активнішою через податковий період, місію МВФ у Києві та зовнішньополітичні події.

