13 травня відбулися нові курсові коливання. На офіційному рівні долар продовжив дорожчати, тоді як євро та злотий — подешевшали. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Який курс валют встановив НБУ на 13 травня

На валютному ринку України можна спостерігати за посиленням позицій долара. Американська валюта дорожчає з понеділка, 11 травня, хоча на 13 травня її коливання незначні — у межах 2 копійок. Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,97 грн.

Водночас євро після кількох днів зростання почало дешевшати. Курс знизився до 51,64 грн, що на 8 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс польського злотого також пішов донизу. Станом на 13 травня його вартість становить 12,15 грн, що на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Прогноз курсу валют у період з 11 по 17 травня

В Україні прогнозують відносну стабільну ситуацію на валютному ринку. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, наразі немає підстав очікувати ані різкого зростання курсу долара чи євро, ані їхнього помітного зниження.

Головним чинником стабільності залишається Національний банк, який за допомогою валютних інтервенцій згладжує надмірні коливання на міжбанку. Крім того, збереження облікової ставки на рівні 15% частково послаблює тиск на гривню, оскільки стимулює українців тримати кошти на гривневих депозитах.

Водночас на курс валют і надалі впливатимуть зовнішні ризики, зокрема напруженість на Близькому Сході та ситуація на енергетичних ринках.

За прогнозом експерта, у період з 11 до 17 травня долар може перебувати в межах 43,8–44,25 грн на міжбанку та 43,75–44,25 грн на готівковому ринку. Євро, залежно від ситуації на зовнішніх ринках, може коливатися у ширшому діапазоні — орієнтовно від 50,5 до 52,5 грн.

Схожої думки дотримується й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Він зауважив, що попри тимчасову стабілізацію на ринку валют, в Україні й надалі відбуватиметься девальвація гривні.