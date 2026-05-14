В Україні запровадять нові ліміти на банківські перекази: для кого посилять обмеження

В Україні запровадять нові обмеження на банківські перекази для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Банки поступово вводитимуть нові місячні ліміти без додаткового підтвердження походження коштів.

14 травня пресслужба Національна асоціація банків України (НАБУ) повідомила про підписання оновленої редакції Меморандуму щодо забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Ініціатива реалізується за участю Національної асоціації банків України та Асоціації українських банків. До документа також можуть приєднуватися інші учасники фінансового ринку. Оновлену редакцію Меморандуму банки підготували в межах роботи профільного комітету НАБУ.

Під час професійного обговорення представники ринку узгодили спільні підходи до роботи з клієнтами для протидії фінансовим схемам. У банківському секторі пояснили, що такі схеми стають дедалі складнішими через розвиток цифрових платіжних сервісів та появу нових способів обходу контролю.

Відео дня

Нові правила не стосуватимуться всіх підприємців або фізичних осіб. Обмеження вводять лише для новостворених та неактивних, або так званих "сплячих", ФОП і юридичних осіб. Для звичайних громадян, які здійснюють карткові перекази як фізичні особи, чинні обмеження залишаються без змін.

Запровадження нових правил відбуватиметься у два етапи. Перший стартує у серпні 2026 року, другий — у листопаді 2026 року. Для нових і неактивних фізичних осіб-підприємців встановлять окремі місячні ліміти на перекази без необхідності надання додаткових документів.

Із серпня 2026 року для ФОП першої групи максимальна сума переказів становитиме до 600 тисяч гривень на місяць. Для ФОП другої та третьої групи з цього ж періоду ліміт встановлять на рівні до 3 мільйонів гривень на місяць.

Із листопада 2026 року правила стануть жорсткішими. Для ФОП першої групи місячний ліміт скоротять до 400 тисяч гривень. Для підприємців другої та третьої групи максимальна сума переказів без додаткових підтверджень становитиме до 1 мільйона гривень на місяць.

Окремі обмеження запровадять і для юридичних осіб. Для нових та неактивних компаній із серпня 2026 року гранична сума переказів становитиме до 5 мільйонів гривень на місяць. Із листопада 2026 року цей ліміт планують зменшити до 2 мільйонів гривень.

У банківській системі також пояснили, що статус нового підприємця визначатиметься внутрішніми правилами кожного банку. Зазвичай до категорії новостворених ФОП банки відносять підприємців у період від шести до дванадцяти місяців із моменту державної реєстрації.

Нагадаємо, що Національний банк України встановив на 13 травня офіційний курс долара на рівні понад 41 гривню, тоді як євро продовжив зростання на міжбанківському ринку. В обмінниках та банках курс американської валюти коливався залежно від регіону та попиту населення.

Раніше ми також інформували, що голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував керівництво Національного банку України через політику щодо PEP — політично значущих осіб. За його словами, чинні підходи НБУ створюють надмірний тиск на бізнес та фінансову систему.