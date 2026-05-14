В Украине могут блокировать счета "уклонистов" из-за неуплаченных штрафов: как это будет работать, — нардеп
"Уклонистов", которые игнорируют штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизации, могут начать вносить в Реестр должников с последующей блокировкой банковских счетов. Такой механизм, по словам народного депутата Вадима Ивченко, уже фактически работает через систему исполнительного производства, даже без отдельного нового закона о мобилизации.
Как рассказал народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция", в парламенте до сих пор продолжаются дискуссии относительно возможных изменений в мобилизационное законодательство. По его словам, Министерство обороны пока не внесло финальный пакет предложений в Комитет по вопросам национальной безопасности, а сами инициативы еще обсуждаются на уровне власти.
Сейчас вокруг будущей реформы мобилизации идет немало споров. Часть идей, которые сейчас рассматривают чиновники и военное руководство, Иванченко назвал "хорошими", однако признал, что некоторые предложения лично не поддерживает. В частности, депутат прокомментировал тему блокировки счетов граждан, находящихся в розыске из-за неуплаты штрафов или нарушения мобилизационных правил. По его словам, прямой нормы об автоматической заморозке средств в новых мобилизационных изменениях пока нет. Но фактически такой механизм уже запущен через закон об электронном исполнительном производстве.
Отвечая на вопрос журналиста, Нардеп пояснил, что если человек не платит штраф, в частности выписанный ТЦК и СП, его могут внести в Реестр должников. После этого исполнительная служба получает возможность применять к должнику финансовые ограничения — от блокировки банковских карточек до ареста счетов.
При этом, по словам Ивченко, самой уплаты штрафа недостаточно, чтобы человека исключили из розыска. Для этого необходимо лично явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где информацию должны обновить в системе "Оберег".
"Не оплатил штраф — тебе могут заблокировать все карточки. Здесь такая же история и с людьми, которые попали в розыск. Просто оплатить штраф недостаточно — тебя еще должны снять с розыска. А для этого нужно прийти в ТЦК и СП, чтобы в систему "Оберіг" внесли соответствующую информацию. Фактически это будет косвенная блокировка счетов для тех, кто находится в розыске", — пояснил Вадим Ивченко.
Еще он уточнил, что не голосовал за закон об электронном исполнительном производстве. Больше всего, по его словам, его партию беспокоит возможность взыскания имущества должников, включая единственное жилье в случае накопления значительных долгов.
И все же Ивченко признал, что именно через этот закон власть уже получила инструмент косвенного давления на тех, кто уклоняется от выполнения финансовых обязательств, в том числе связанных с мобилизацией. По его словам, система будет работать по принципу: неуплата штрафа — попадание в Реестр должников — дальнейшие санкции, среди которых и блокировка счетов.
Кроме того, адвокат Татьяна Козян объясняла, что военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть во время военного положения, могут вернуться к службе без судимости и реального наказания.