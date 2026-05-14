В Україні можуть блокувати рахунки "ухилянтів" через несплачені штрафи: як це працюватиме, — нардеп

"Ухилянтів", які ігнорують штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації, можуть почати вносити до Реєстру боржників із подальшим блокуванням банківських рахунків. Такий механізм, за словами народного депутата Вадима Івченка, вже фактично працює через систему виконавчого провадження, навіть без окремого нового закону про мобілізацію.

Як розповів народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко в інтерв’ю YouTube-каналу "Суперпозиція", у парламенті досі тривають дискусії щодо можливих змін до мобілізаційного законодавства. За його словами, Міністерство оборони поки не внесло фінального пакета пропозицій до Комітету з питань національної безпеки, а самі ініціативи ще обговорюються на рівні влади.

Наразі навколо майбутньої реформи мобілізації точиться чимало суперечок. Частину ідей, які нині розглядають чиновники та військове керівництво, Іванченко назвав "хорошими", однак визнав, що деякі пропозиції особисто не підтримує. Зокрема, депутат прокоментував тему блокування рахунків громадян, які перебувають у розшуку через несплату штрафів або порушення мобілізаційних правил. За його словами, прямої норми про автоматичне замороження коштів у нових мобілізаційних змінах поки немає. Але фактично такий механізм уже запущений через закон про електронне виконавче провадження.

Відео дня

Відповідаючи на запитання журналіста, Нардеп пояснив, що якщо людина не сплачує штраф, зокрема виписаний ТЦК та СП, її можуть внести до Реєстру боржників. Після цього виконавча служба отримує можливість застосовувати до боржника фінансові обмеження — від блокування банківських карток до арешту рахунків.

При цьому, за словами Івченка, самої сплати штрафу недостатньо, щоб людину виключили з розшуку. Для цього необхідно особисто з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де інформацію мають оновити у системі "Оберіг".

"Не сплатив штраф — тобі можуть заблокувати всі картки. Тут така ж історія і з людьми, які потрапили в розшук. Просто сплатити штраф недостатньо — тебе ще мають зняти з розшуку. А для цього потрібно прийти до ТЦК та СП, щоб у систему "Оберіг" внесли відповідну інформацію. Фактично це буде непряме блокування рахунків для тих, хто перебуває в розшуку", — пояснив Вадим Івченко.

Ще він уточнив, що не голосував за закон про електронне виконавче провадження. Найбільше, за його словами, його партію непокоїть можливість стягнення майна боржників, включно з єдиним житлом у разі накопичення значних боргів.

Та все ж Івченко визнав, що саме через цей закон влада вже отримала інструмент непрямого тиску на тих, хто ухиляється від виконання фінансових зобов’язань, у тому числі пов’язаних із мобілізацією. За його словами, система працюватиме за принципом: несплата штрафу — потрапляння до Реєстру боржників — подальші санкції, серед яких і блокування рахунків.

Раніше Фокус писав, що у парламенті вивчають пропозиції арешту банківських рахунків військовозобовʼязаних, які перебувають у розшуку в ТЦК та СП. Також розглядаються більш радикальні ідеї, зокрема — арешт майна ухилянтів.

Крім того, адвокатка Тетяна Козян пояснювала, що військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину під час воєнного стану, можуть повернутися до служби без судимості та реального покарання.