Військові після СЗЧ можуть уникнути судимості: адвокат пояснила, як повернутися на службу

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину під час воєнного стану, можуть повернутися до служби без судимості та реального покарання. Закон передбачає для таких випадків окремий механізм, однак скористатися ним можна лише за певних умов — зокрема, якщо військовий добровільно вирішив повернутися та готовий і надалі проходити службу.

Як пояснила військова адвокатка Тетяна Козян у коментарі для виданню "РБК-Україна", українське законодавство дозволяє звільнити військового від кримінальної відповідальності у випадку першого СЗЧ або дезертирства. Водночас важливо, аби людина сама виявила бажання повернутися до війська, а командування погодилося прийняти її назад.

В цілому, у таких справах велике значення має те, на якому етапі перебуває ситуація. Якщо інформацію про самовільне залишення частини ще не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повернутися до служби значно простіше. У цьому випадку військовий може звернутися до Військової служби правопорядку або подати рапорт на повернення до частини — навіть через застосунок "Армія+".

"Це часто дозволяє уникнути криміналу або обійтись дисциплінаркою", — пояснила фахівчиня.

Якщо ж кримінальне провадження вже відкрито, процедура стає складнішою. Як уточнила Тетяна Козян, сам факт добровільного повернення не означає автоматичного закриття справи, однак може суттєво вплинути на її подальший розгляд. Тоді питання вирішується вже у межах кримінального провадження за участю адвоката, а суд враховує всі обставини — зокрема добровільну явку, бажання продовжити службу та позицію командування.

Та все ж одним із ключових моментів у таких випадках є письмова згода командира військової частини. Йдеться або про підрозділ, який військовий залишив, або про ту частину, де він планує проходити службу надалі. Без цього суду буде значно складніше ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності.

За словами адвокатки, найкращим сценарієм є повернення саме до своєї бригади та своїх побратимів. У такому разі спочатку військовому потрібно зв’язатися з командиром та отримати підтвердження, що його готові прийняти назад на службу. Після цього вже подається відповідний рапорт, а далі справу розглядає суд.

"У разі позитивного рішення ви повертаєтеся до виконання обов’язків, а кримінальне провадження закривається без судимості", — додала вона.

Водночас період перебування у СЗЧ має певні наслідки. Зокрема, час відсутності не зараховується до вислуги років, а грошове забезпечення за цей період не виплачується. Однак після офіційного поновлення у списках частини всі виплати, а також речове та продовольче забезпечення відновлюються у повному обсязі.

Також адвокатка зауважила, що затягувати з поверненням не варто. Крім того, вона нагадала, що самовільне залишення частини більш ніж на три доби під час воєнного стану передбачає серйозну кримінальну відповідальність — від п’яти до десяти років позбавлення волі. Водночас для тих, хто вперше вчинив таке порушення, нині залишається можливість повернутися до служби та врегулювати ситуацію без судимості.

"Це реальний шанс врегулювати ситуацію і повернутися до служби в правовому полі", — сказала вона.

Також Фокус писав, що у Генеральному штабі ЗСУ запровадили спрощений механізм повернення військових після СЗЧ, за яким документи більше не проходять проміжні інстанції, а одразу передаються з військової частини до Генштабу. У командуванні пояснюють, що це має пришвидшити процедуру повернення до служби та зменшити можливості для зловживань і бюрократичних затримок.

Нагадаємо, що як розповідав офіцер ЗСУ, волонтер і військовий блогер Мирослав Гай, через нестачу особового складу в армії держава змушена посилювати як мобілізаційні заходи, так і відповідальність за ухилення від служби та СЗЧ. Зокрема, він пропонує брати приклад з тих країн, які живуть в умовах тривалого військового конфлікту, наприклад, Ізраїлю.