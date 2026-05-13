Военные после СЗЧ могут избежать судимости: адвокат объяснила, как вернуться на службу

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть во время военного положения, могут вернуться к службе без судимости и реального наказания. Закон предусматривает для таких случаев отдельный механизм, однако воспользоваться им можно только при определенных условиях — в частности, если военный добровольно решил вернуться и готов и в дальнейшем проходить службу.

Как пояснила военный адвокат Татьяна Козян в комментарии для издания "РБК-Украина", украинское законодательство позволяет освободить военного от уголовной ответственности в случае первого СВЧ или дезертирства. В то же время важно, чтобы человек сам изъявил желание вернуться в армию, а командование согласилось принять его обратно.

В целом, в таких делах большое значение имеет то, на каком этапе находится ситуация. Если информацию о самовольном оставлении части еще не внесли в Единый реестр досудебных расследований, вернуться к службе значительно проще. В этом случае военный может обратиться в Военную службу правопорядка или подать рапорт на возвращение в часть — даже через приложение "Армия+".

"Это часто позволяет избежать криминала или обойтись дисциплинаркой", — пояснила специалист.

Если же уголовное производство уже открыто, процедура становится сложнее. Как уточнила Татьяна Козян, сам факт добровольного возвращения не означает автоматического закрытия дела, однако может существенно повлиять на его дальнейшее рассмотрение. Тогда вопрос решается уже в рамках уголовного производства с участием адвоката, а суд учитывает все обстоятельства — в частности добровольную явку, желание продолжить службу и позицию командования.

Как СЗЧ вернуться к службе — адвокат объяснила алгоритм действий

И все же одним из ключевых моментов в таких случаях является письменное согласие командира воинской части. Речь идет либо о подразделении, которое военный оставил, либо о той части, где он планирует проходить службу в дальнейшем. Без этого суду будет значительно сложнее принять решение об освобождении от уголовной ответственности.

По словам адвоката, лучшим сценарием является возвращение именно в свою бригаду и своих собратьев. В таком случае сначала военному нужно связаться с командиром и получить подтверждение, что его готовы принять обратно на службу. После этого уже подается соответствующий рапорт, а дальше дело рассматривает суд.

"В случае положительного решения вы возвращаетесь к исполнению обязанностей, а уголовное производство закрывается без судимости", — добавила она.

В то же время период пребывания в СВЧ имеет определенные последствия. В частности, время отсутствия не засчитывается в выслугу лет, а денежное обеспечение за этот период не выплачивается. Однако после официального восстановления в списках части все выплаты, а также вещевое и продовольственное обеспечение восстанавливаются в полном объеме.

Также адвокат отметила, что затягивать с возвращением не стоит. Кроме того, она напомнила, что самовольное оставление части более чем на трое суток во время военного положения предусматривает серьезную уголовную ответственность — от пяти до десяти лет лишения свободы. Вместе с тем для тех, кто впервые совершил такое нарушение, сейчас остается возможность вернуться к службе и урегулировать ситуацию без судимости.

"Это реальный шанс урегулировать ситуацию и вернуться к службе в правовом поле", — сказала она.

Также Фокус писал, что в Генеральном штабе ВСУ ввели упрощенный механизм возвращения военных после СЗЧ, по которому документы больше не проходят промежуточные инстанции, а сразу передаются из воинской части в Генштаб. В командовании объясняют, что это должно ускорить процедуру возвращения к службе и уменьшить возможности для злоупотреблений и бюрократических задержек.

Напомним, что как рассказывал офицер ВСУ, волонтер и военный блогер Мирослав Гай, из-за нехватки личного состава в армии государство вынуждено усиливать как мобилизационные мероприятия, так и ответственность за уклонение от службы и СЗЧ. В частности, он предлагает брать пример с тех стран, которые живут в условиях длительного военного конфликта, например, Израиля.