Вашу карту заблокировали? Советы юриста, как действовать правильно

Средства на карте есть, но оплата вдруг не проходит. Украинцы все чаще сталкиваются с ситуацией, когда во время покупки или перевода денег карта неожиданно оказывается заблокированной — и люди не понимают, в чем причина. Чтобы выяснить, что на самом деле стоит за такими блокировками и как действовать в подобных ситуациях, Фокус обратился за разъяснениями к сети юридических компаний "Центр правовой помощи".

Адвокат Екатерина Бескоровайная объясняет, что чаще всего карточки блокируют из-за открытых исполнительных производств. Если есть решение суда и исполнительный лист, исполнитель имеет право наложить арест на счета должника. Это касается долгов, алиментов, штрафов и других финансовых обязательств.

"Банки и исполнители обязаны действовать в соответствии с законом, в частности статьей 48 Закона "Об исполнительном производстве", и не имеют права его нарушать или обходить. В то же время человек, в отношении которого открыто производство, может выбрать один счет, с которого разрешено тратить средства в пределах двух минимальных зарплат", — говорит правозащитница.

Однако все чаще карты блокируют даже без судебных решений. Когда человек открывает счет, банк получает значительный объем информации: место работы, уровень ожидаемых доходов, источники поступлений. А во время пользования картой фиксируются все платежи, переводы и другие операции.

"Внутренняя система безопасности банков постоянно анализирует данные о клиенте и его финансовую активность. Если реальное финансовое поведение не соответствует заявленному, или появляются необычные транзакции, это может привлечь внимание службы безопасности банка и привести к временной блокировке счета", — объясняет Екатерина Бескоровайная.

Она отмечает, что чаще всего система реагирует на подозрительные или слишком частые переводы без понятного назначения, "дробление" крупных сумм, операции, которые не соответствуют профилю клиента, подозрение на мошенничества, превышение лимитов, неправильные персональные данные или ситуации, или когда карточкой пользуются третьи лица.

Права клиента в случае блокировки карты

Впрочем, когда банк блокирует карту, человек обычно не знает, что стало причиной блокировки, оказывается без объяснений и теряется, как действовать дальше. Но клиент не бесправен — закон дает ему ряд прав, которыми стоит пользоваться.

Екатерина Бескоровайная советует начать с главного: каждый клиент имеет право узнать, какую информацию банк собрал о нем и что именно стало основанием для блокировки карты. Если после предоставления объяснений и документов финансовое учреждение все равно не разблокирует счет, клиент имеет право обжаловать это решение. А когда банк вообще закрывает счет, человек имеет полное право получить свои средства — хоть на карту другого банка, хоть наличными в отделении, правда, иногда с комиссией.

Правозащитница объясняет, что блокировку карт часто связывают с финмониторингом. В таких случаях закон позволяет банку не предупреждать клиента: карту могут "заморозить" максимум до двух рабочих дней. После этого банк должен либо разблокировать счет, либо обратиться в Госфинмониторинг с подозрениями.

"По закону Госфинмониторинг может продлить блокировку еще до семи рабочих дней, но при этом обязательно должен уведомить банк и правоохранительные органы. Если же карта остается заблокированной без решения суда, такое вмешательство считается незаконным", — отмечает специалист.

В таком случае клиент имеет право требовать восстановления доступа к счету, взыскать 3% годовых от заблокированной суммы и компенсировать инфляционные потери. То есть, если банк медлит без законных оснований, закон на стороне клиента.

Что делать, если карту заблокировали без предупреждения

Ситуация, когда карта внезапно перестает работать, может выбить из колеи. Но выход есть — важно не паниковать и действовать последовательно. Первый и самый важный шаг — официально обратиться в банк.

"Лучше всего сделать это письменно: через электронное обращение с КЭП или письмо с подтверждением отправки, — говорит Катерина Бескоровайная, — Это обязывает банк предоставить четкий и содержательный ответ, а не ограничиться короткими сообщениями от менеджера в чате. В письме важно требовать указать причину блокировки и сроки проверки".

Если банк ссылается на финмониторинг, клиенту нужно предоставить документы, которые подтверждают законное происхождение средств — справку о доходах, договоры, выписки с криптобиржи, письма о переводах от родственников — и передать эти документы по электронной почте или просто прислать копии менеджеру в мессенджер.

В случае блокировки счета из-за исполнительного производства, проверьте приложение "Дія", Автоматизированную систему исполнительных производств и сайт Судебной власти — эти ресурсы помогут быстро выяснить, есть ли открытые в отношении вас дела или судебные решения.

"Если после проверки выяснилось, что никаких законных оснований для блокировки карт нет, следующий шаг — подать письменную жалобу в НБУ или обратиться в суд для защиты своих прав как потребителя финансовых услуг. Главное — действовать официально и сохранять все подтверждения. Это помогает быстрее решить проблему и значительно повышает шансы вернуть доступ к собственным средствам", — говорит адвокат.

Может ли исполнитель списать все деньги с карты

Люди, которые имеют долги по исполнительным производствам, часто пугаются: а вдруг исполнитель снимет с карты все деньги — зарплату, пенсию или социальную выплату? За что же тогда жить? На самом деле закон четко ограничивает такие действия и защищает ваши доходы.

"Исполнительная служба не имеет права списывать все "под ноль". Есть установленные законом пределы, и они обязаны их соблюдать", — объясняет Екатерина Бескоровайная.

По общему правилу, говорит адвокат, из зарплаты могут удерживать не более 20%. Но есть исключения — например, алименты или возмещение вреда из-за увечья или смерти кормильца. В таких случаях отчисления могут достигать 50%. Более того, даже если одновременно есть несколько исполнительных документов, суммарно вычесть могут максимум половину вашей зарплаты.

Только в двух ситуациях предел выше — когда человек отбывает наказание в виде исправительных работ или когда взыскивают алименты на несовершеннолетних детей. Тогда максимально могут удержать до 70% дохода, но не более.

"В любом случае речь не о полном списании средств: определенная часть дохода обязательно должна оставаться человеку для жизни. Это предусмотрено законом, и исполнитель не может его нарушать. Отдельно стоит знать, что пенсии, социальные выплаты и другие целевые поступления аресту не подлежат. Карточкой можно пользоваться, хотя определенные удержания все же возможны", — объясняет правозащитница.

Что же делать, если со счета вдруг сняли всю сумму? В таком случае адвокат советует обратиться к исполнителю с заявлением о неправомерных действиях. Если реакции нет — подать жалобу в Министерство юстиции.

Как обезопасить свою карту от блокировки

Чтобы избежать блокировки карты, стоит немного продумать, как поступают деньги и как вы ими пользуетесь.

"В первую очередь не принимайте крупные суммы от незнакомых людей и не делайте переводы без четкого назначения — это сразу привлекает внимание банка. В назначении платежа всегда указывайте, за что именно деньги, — советует Екатерина Бескоровайная, — Если у вас регулярные поступления, лучше оформить официальный договор или работать через ФЛП".

Также адвокат отмечает избегать переводов между большим количеством различных счетов или пользоваться карточкой для обмена криптовалюты. И главное — всегда предоставлять банку достоверную информацию об ожидаемых доходах и источниках поступлений.

Соблюдение этих простых правил помогает банку "не замечать" вашу карту и сохранить доступ к деньгам без лишнего стресса.