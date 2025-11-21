Вашу картку заблокували? Поради юриста, як діяти правильно

Кошти на картці є, але оплата раптом не проходить. Українці все частіше стикаються з ситуацією, коли під час покупки чи переказу грошей картка несподівано виявляється заблокованою — і люди не розуміють, у чому причина. Щоб зʼясувати, що насправді стоїть за такими блокуваннями та як діяти в подібних ситуаціях, Фокус звернувся за роз’ясненнями до мережі юридичних компаній "Центр правової допомоги".

Адвокатка Катерина Безкоровайна пояснює, що найчастіше картки блокують через відкриті виконавчі провадження. Якщо є рішення суду та виконавчий лист, виконавець має право накласти арешт на рахунки боржника. Це стосується боргів, аліментів, штрафів та інших фінансових зобов’язань.

"Банки та виконавці зобов’язані діяти відповідно до закону, зокрема статті 48 Закону «Про виконавче провадження», і не мають права його порушувати чи обходити. Водночас людина, щодо якої відкрито провадження, може обрати один рахунок, з якого дозволено витрачати кошти в межах двох мінімальних зарплат", — говорить правозахисниця.

Однак дедалі частіше картки блокують навіть без судових рішень. Коли людина відкриває рахунок, банк отримує значний обсяг інформації: місце роботи, рівень очікуваних доходів, джерела надходжень. А під час користування карткою фіксуються всі платежі, перекази та інші операції.

"Внутрішня система безпеки банків постійно аналізує дані про клієнта та його фінансову активність. Якщо реальна фінансова поведінка не відповідає заявленій, або з’являються незвичні транзакції, це може привернути увагу служби безпеки банку й призвести до тимчасового блокування рахунку", — пояснює Катерина Безкоровайна.

Вона наголошує, що найчастіше система реагує на підозрілі або надто часті перекази без зрозумілого призначення, "дроблення" великих сум, операції, які не відповідають профілю клієнта, підозра на шахрайства, перевищення лімітів, неправильні персональні дані чи ситуації, або коли карткою користуються треті особи.

Права клієнта у разі блокування картки

Утім, коли банк блокує картку, людина зазвичай не знає, що стало причиною блокування, опиняється без пояснень і губиться, як діяти далі. Але клієнт не безправний — закон дає йому низку прав, якими варто користуватися.

Катерина Безкоровайна радить почати з головного: кожен клієнт має право дізнатися, яку інформацію банк зібрав про нього та що саме стало підставою для блокування картки. Якщо після надання пояснень і документів фінансова установа все одно не розблоковує рахунок, клієнт має право оскаржувати це рішення. А коли банк узагалі закриває рахунок, людина має повне право отримати свої кошти — хоч на картку іншого банку, хоч готівкою у відділенні, щоправда, інколи з комісією.

Правозахисниця пояснює, що блокування карток часто пов’язують з фінмоніторингом. У таких випадках закон дозволяє банку не попереджати клієнта: картку можуть «заморозити» максимум до двох робочих днів. Після цього банк повинен або розблокувати рахунок, або звернутися до Держфінмоніторингу з підозрами.

"За законом Держфінмоніторинг може продовжити блокування ще до семи робочих днів, але при цьому обов’язково має повідомити банк та правоохоронні органи. Якщо ж картка залишається заблокованою без рішення суду, таке втручання вважається незаконним", — зауважує фахівчиня.

У такому випадку клієнт має право вимагати відновлення доступу до рахунку, стягнути 3% річних від заблокованої суми та компенсувати інфляційні втрати. Тобто, якщо банк зволікає без законних підстав, закон на боці клієнта.

Що робити, якщо картку заблокували без попередження

Ситуація, коли картка раптово перестає працювати, може вибити з колії. Але вихід є — важливо не панікувати і діяти послідовно. Перший і найважливіший крок — офіційно звернутися до банку.

"Найкраще зробити це письмово: через електронне звернення з КЕП або лист із підтвердженням відправлення, — говорить Катерина Безкоровайна. — Це зобовʼязує банк надати чітку і змістовну відповідь, а не обмежитися короткими повідомленнями від менеджера у чаті. У листі важливо вимагати вказати причину блокування та строки перевірки".

Банки можуть тимчасово блокувати картки під час фінмоніторингу — без попередження до двох робочих днів Фото: Факти

Якщо банк посилається на фінмоніторинг, клієнту потрібно надати документи, які підтверджують законне походження коштів — довідку про доходи, договори, виписки з криптобіржі, листи про перекази від родичів — і передати ці документи електронною поштою або просто надіслати копії менеджеру в месенджер.

У разі блокування рахунку через виконавче провадження, перевірте додаток "Дія", Автоматизовану систему виконавчих проваджень та сайт Судової влади — ці ресурси допоможуть швидко з’ясувати, чи є відкриті щодо вас справи або судові рішення.

"Якщо після перевірки з’ясувалося, що жодних законних підстав для блокування карток немає, наступний крок — подати письмову скаргу до НБУ або звернутися до суду для захисту своїх прав як споживача фінансових послуг. Головне — діяти офіційно та зберігати всі підтвердження. Це допомагає швидше розв’язати проблему й значно підвищує шанси повернути доступ до власних коштів", — говорить адвокатка.

Чи може виконавець списати всі гроші з картки

Люди, які мають борги за виконавчими провадженнями, часто лякаються: а раптом виконавець зніме з картки всі гроші — зарплату, пенсію чи соціальну виплату? За що ж тоді жити? Насправді закон чітко обмежує такі дії і захищає ваші доходи.

"Виконавча служба не має права списувати все “під нуль”. Є встановлені законом межі, і вони зобов’язані їх дотримуватися", — пояснює Катерина Безкоровайна.

За загальним правилом, говорить адвокатка, із зарплати можуть утримувати не більше 20%. Але є винятки — наприклад, аліменти або відшкодування шкоди через каліцтво чи смерть годувальника. У таких випадках відрахування можуть сягати 50%. Більше того, навіть якщо одночасно є кілька виконавчих документів, сумарно відняти можуть максимум половину вашої зарплати.

Лише у двох ситуаціях межа вища — коли людина відбуває покарання у виді виправних робіт або коли стягують аліменти на неповнолітніх дітей. Тоді максимально можуть утримати до 70% доходу, але не більше.

"У будь-якому разі мова не про повне списання коштів: певна частина доходу обовʼязково має залишатися людині для життя. Це передбачено законом, і виконавець не може його порушувати. Окремо варто знати, що пенсії, соціальні виплати та інші цільові надходження арешту не підлягають. Карткою можна користуватися, хоча певні утримання все ж можливі", — пояснює правозахисниця.

Що ж робити, якщо з рахунку раптом зняли всю суму? У такому разі адвокатка радить звернутися до виконавця із заявою про неправомірні дії. Якщо реакції немає — подати скаргу до Міністерства юстиції.

Як убезпечити свою картку від блокування

Щоб уникнути блокування картки, варто трохи продумати, як надходять гроші і як ви ними користуєтеся.

"Насамперед не приймайте великі суми від незнайомих людей і не робіть перекази без чіткого призначення — це відразу привертає увагу банку. У призначенні платежу завжди вказуйте, за що саме гроші, — радить Катерина Безкоровайна. — Якщо у вас регулярні надходження, краще оформити офіційний договір або працювати через ФОП".

Також адвокатка наголошує уникати переказів між великою кількістю різних рахунків або користуватися карткою для обміну криптовалюти. І головне — завжди надавати банку достовірну інформацію про очікувані доходи та джерела надходжень.

Дотримання цих простих правил допомагає банку «не помічати» вашу картку і зберегти доступ до грошей без зайвого стресу.