Отсрочку от мобилизации можно оформить без ТЦК: для части граждан обновили правила

Украинские ученые смогут оформить отсрочку через Резерв+ без посещения ТЦК.

Минобороны Украины расширило возможности Резерв+ для получения отсрочки от мобилизации онлайн. Отныне услуга стала доступной и для научных работников высших учебных заведений и научных учреждений. Как пояснили в министерстве, отсрочка без личного визита в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) возможна при условии, что данные работника актуальны в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Для автоматического оформления отсрочки система должна подтвердить основное место работы, занятость не менее чем на 0,75 ставки, право на отсрочку в соответствии с должностью, а также принадлежность должности к перечню научных.

К тому же учреждение должно быть в ЕГЭБО как занимающееся научной деятельностью и прошедшее государственную аттестацию.

Кроме ученых, сервисом и в дальнейшем могут пользоваться научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Фото: Минобороны Украины

Как оформить отсрочку от мобилизации онлайн — в Резерв+

Чтобы подать заявку онлайн, следует авторизоваться в приложении Резерв+. Затем выбрать категорию "Работники высшего и профобразования, ученые" и отправить запрос на оформление отсрочки.

После этого система автоматически проверит информацию в государственных реестрах и сообщит о результате.

Что делать в случае отказа в отсрочке

Если сервис не подтвердил право на отсрочку, в Минобороны советуют прежде всего обратиться к работодателю или кадровой службе. Причиной отказа могут быть неактуальные или некорректные данные в ЕГЭБО, которые нужно обновить.

