Выезд молодежи из Украины: Бедный объяснил новые правила пересечения границы и ответил насчет статистики

Массового выезда из Украины молодежи в возрасте 18-22 лет за границу нет. Ситуация не является критической, потому что часть украинцев выезжает и впоследствии возвращается. Об этом заявил министр молодежи и спорта Матвей Бедный во время заседания Верховной Рады 29 мая.

По словам главы министерства, после изменений в правилах пересечения границы молодые люди, которые ранее длительное время не имели возможности выехать, воспользовались этой опцией, однако значительная часть из них возвращается в Украину.

Бедный отметил, что политика государства в этой сфере направлена на создание условий для развития молодежи, в частности возможности получать образование и навыки за рубежом с последующим возвращением домой.

"Министерство молодежи и спорта рассматривает эти решения как создающие условия для нашей молодежи. Люди могут свободно выезжать за границу, получать образование и с новыми навыками возвращаться в Украину", — сказал Бедный на заседании.

Он отметил важность учета, что на момент вступления в силу этих изменений значительное количество студентов уже находилось на обучении за рубежом.

В ведомстве добавили, что отдельные данные по пересечению границы могут быть предоставлены по официальным запросам

"Чтобы они могли поддерживать связь с семьями, родителями и украинской образовательной средой, им также обеспечена возможность свободного пересечения границы. Мы строим свободную страну и не создаем новых "железных занавесов"", — заявил министр.

Как ситуацию с выездом молодых мужчин за границу объясняют в правительстве и есть ли статистика

Что касается статистики выездов молодежи 18-22 лет и пересечений границы, то Матвей Бедный сообщил, что такую информацию министерство предоставит отдельно.

"Мы можем предоставить ее отдельно по запросу. В то же время есть корреляция. Сначала выехали те, кто раньше не имел такой возможности, но они возвращаются. Поэтому катастрофической картины оттока или невозврата нет", — отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что Львов возглавил список украинских городов по оттоку молодежи за границу. По словам соучредителя Национальной ресторанной ассоциации Ольги Насоновой, тенденция пересечения границы молодых людей 18-22 лет значительно меньше распространена в других городах, в частности в Киеве, Харькове и Днепре.