Виїзд молоді з України: Бідний пояснив нові правила перетину кордону і відповів щодо статистики

Масового виїзду з України молоді віком 18-22 років за кордон немає. Ситуація не є критичною, тому що частина українців виїжджає і згодом повертається. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний під час засідання Верховної Ради 29 травня.

За словами голови міністерства, після змін у правилах перетину кордону молоді люди, які раніше тривалий час не мали можливості виїхати, скористалися цією опцією, однак значна частина з них повертається до України.

Бідний наголосив, що політика держави у цій сфері спрямована на створення умов для розвитку молоді, зокрема можливості здобувати освіту та навички за кордоном із подальшим поверненням додому.

"Міністерство молоді і спорту розглядає ці рішення як такі, що створюють умови для нашої молоді. Люди можуть вільно виїжджати за кордон, отримувати освіту і з новими навичками повертатися до України", — сказав Бідний на засіданні.

Він наголосив на важливості врахування, що на момент набуття чинності цих змін значна кількість студентів уже перебувала на навчанні за кордоном.

У відомстві додали, що окремі дані щодо перетину кордону можуть бути надані за офіційними запитами

"Щоб вони могли підтримувати зв’язок із родинами, батьками та українським освітнім середовищем, їм також забезпечено можливість вільного перетину кордону. Ми будуємо вільну країну і не створюємо нових "залізних завіс"", — заявив міністр.

Бідний пояснив ситуацію із виїздом українців за кордон

Як ситуацію з виїздом молодих чоловіків за кордон пояснюють в уряді та чи є статистика

Щодо статистики виїздів молоді 18-22 років і перетенів кордону, то Матвій Бідний повідомив, що таку інформацію міністерство надасть окремо.

"Ми можемо надати її окремо за запитом. Водночас є кореляція. Спочатку виїхали ті, хто раніше не мав такої можливості, але вони повертаються. Тому катастрофічної картини відтоку чи неповернення немає", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Львів очолив список українських міст за відтоком молоді за кордон. За словами співзасновниці Національної ресторанної асоціації Ольги Насонової, тенденція перетину кордону молодих людей 18-22 років значно менше поширена в інших містах, зокрема в Києві, Харкові та Дніпрі.