Нардеп обозвал мужчин за границей "мамиными черешнями" и призвал к реформам в ВСУ (видео)

Правительства Европейского Союза готовы изменить правила временной защиты, в Украине могут улучшить условия военной службы, но часть украинских мужчин останется за границей, сказал народный депутат партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев. Политик назвал эту категорию граждан "мамиными черешнями".

Идеи некоторых европейцев относительно украинских мужчин может противоречить международному праву, поскольку их предлагают выдворять в страну, в которой идет война, сказал Арьев на YouTube-канале медиа "Радио Свобода". Нардеп считает, что Украина может создать такие условия в армии, что будет "не страшно" возвращаться, и часть действительно вернется. В то же время, часть не будет учитывать реформы в ВСУ, и именно эту категорию граждан он раскритиковал в прямом эфире.

Мобилизация в Украине — комментарий Арьева см. 7:36

Политик пояснил, что законный механизм возвращения мужчин из-за границы — это "улучшение условий для мобилизованных", и он надеется, что Минобороны действительно проведет реформу, о которой говорит. В частности, на украинцев может повлиять то, что служба в ВСУ станет "не только престижной, но и выгодной, и привлекательной".

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"Если действительно сделать службу в Вооруженных силах Украины со всех точек зрения привлекательной, то тогда часть, но не все, потому что некоторые мамины черешни, конечно, останутся, но часть мужчин, которые поймут, что можно в Украине получить достаточно хорошие условия, они тогда вернутся", — сказал он.

Позиция Арьева прозвучала в ответ на объяснения ведущей Власты Лазур, которая сообщила о тайном документе ЕС с планами относительно украинских мужчин, о 130 тыс. мужчин призывного возраста в Чехии и о предложениях пророссийского чешского политика по выдворению украинцев. Нардеп объяснил, что ЕС не может принимать такие кардинальные решения в отношении людей, которые бегут от войны, поскольку тогда придется избавляться от сирийских беженцев. Что возможно — так это ограничить выдачу разрешений на временное пребывание новым беженцам из Украины, пригодных к мобилизации.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, 2 июня стало известно о планах ЕС изменить правила пребывания украинских мужчин в связи с потребностями мобилизации в Украине. Среди прочего, речь идет о продлении временной защиты после марта 2027 года, но не для всех категорий граждан. Отмечается, что речь будет идти не о тех, кто уже имеет такую защиту, а о новых заявителях, уточнила представитель ЕС по вопросам миграции Коринна Ульрих.

Тогда же на идею ЕС относительно украинских мужчин призывного возраста отреагировали в Польше. Выяснилось, что польские чиновники поддерживают вариант относительно новых заявителей и хотели бы отказаться от специальных условий для беженцев-украинцев и перевести их на общие условия пребывания.

Напоминаем, 1 июня нардеп Анна Скороход рассказала об изменениях в ВСУ и о следующих шагах реформы системы мобилизации в Украине.