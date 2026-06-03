Нардеп обізвав чоловіків за кордоном "маминими черешнями" та закликав до реформ в ЗСУ (відео)

Уряди Європейського Союзу готові змінити правила тимчасового захисту, в Україні можуть покращити умови військової служби, але частина українських чоловіків залишиться за кордоном, сказав народний депутат партії "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв. Політик назвав цю категорію громадян "маминими черешнями".

Ідеї деяких європейців щодо українських чоловіків може суперечити міжнародному праву, оскільки їх пропонують видворяти в країну, у якій триває війна, сказав Ар'єв на YouTube-каналі медіа "Радіо Свобода". Нардеп вважає, що Україна може створити такі умови в армії, що буде "не страшно" повертатись, і частина справді повернеться. Водночас, частина не зважатиме на реформи в ЗСУ, і саме цю категорію громадян він розкритикував у прямому ефірі.

Мобілізація в Україні — коментар Ар'єва див. 7:36

Політик пояснив, що законний механізм повернення чоловіків з-за кордону — це "покращення умов для мобілізованих", і він сподівається, що Міноборони справді проведе реформу, про яку говорить. Зокрема, на українців може вплинути те, що служба в ЗСУ стане "не тільки престижною, а й вигідною, та привабливою".

Відео дня

"Якщо дійсно зробити службу в Збройних силах України з усіх точок зору привабливою, то тоді частину, але не всі, бо деякі мамині черешні, звичайно, залишаться, але частина чоловіків, які зрозуміють, що можна в Україні отримати достатньо хороші умови, вони тоді повернуться", — сказав він.

Позиція Ар'єва пролунала у відповідь на пояснення ведучої Власти Лазур, яка повідомила про таємний документ ЄС з планами щодо українських чоловіків, про 130 тис. чоловіків призовного віку у Чехії та про пропозиції проросійського чеського політика щодо видворення українців. Нардеп пояснив, що ЄС не може приймати такі кардинальні рішення щодо людей, які тікають від війни, оскільки тоді доведеться позбуватись у сирійських біженців. Що можливо — то це обмежити видачу дозволів на тимчасове перебування новим біженцям з України, придатних до мобілізації.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, 2 червня стало відомо про плани ЄС змінити правила перебування українських чоловіків у зв'язку з потребами мобілізації в Україні. Серед іншого, ідеться про продовження тимчасового захисту після березня 2027 року, але не для усіх категорій громадян. Наголошується, що ітиме мова не про тих, хто вже має такий захист, а про нових заявників, уточнила представниця ЄС у питаннях міграції Корінна Ульріх.

Тоді ж на ідею ЄС щодо українських чоловіків призовного віку відреагували у Польщі. З'ясувалось, що польські урядовці підтримують варіант щодо нових заявників і хотіли б відмовитись від спеціальних умов для біженців-українців та перевести їх на загальні умови перебування.

Нагадуємо, 1 червня нардепка Анна Скороход розповіла про зміни у ЗСУ та про наступні кроки реформи системи мобілізації в Україні.