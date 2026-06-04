Брюссель готується до запуску нового міграційного пакту та паралельно обговорює майбутнє українців із тимчасовим захистом.

У Європейському Союзі тривають дискусії щодо подальшого надання тимчасового захисту громадянам України. Остаточних рішень наразі не ухвалено, а країни-члени лише обмінюються позиціями з цього питання. Про це заявив міністр внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес під час брифінгу перед зустріччю міністрів внутрішніх справ ЄС.

За його словами, лідери Євросоюзу передусім обговорять можливість обмежень для окремих категорій українців.

"Існує кілька різних ідей. Ми ще не ухвалили жодного рішення, і саме тому сьогодні тут, щоб обговорити різні погляди. Жодних рішень не буде ухвалено, але країни-члени принаймні висловлять свої позиції, і ми побачимо, як це питання просуватиметься далі", — сказав посадовець.

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Міністра внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколаса Іоаннідеса також запитали, чи можуть українців, які потенційно могли б брати участь у війні в Україні, виключити з режиму тимчасового захисту в Європі. У відповідь він наголосив, що наразі йдеться лише про обговорення різних підходів.

Біженці в ЄС Фото: Associated Press

Міграційний пакт набуде чинності 12 червня

Окремо на зустрічі обговорювали впровадження нового пакту ЄС щодо міграції та притулку, який набуде чинності 12 червня.

"Пакт щодо міграції та притулку — це дуже амбітний проєкт. Держави-члени провели велику роботу для модернізації своїх систем, змін у законодавстві та впровадження ІТ-систем", — зазначив представник ЄС.

За його словами, згідно з останнім звітом Єврокомісії, більшість країн уже готові до запуску нових правил, хоча певні труднощі все ж очікуються.

"Ми не очікуємо, що все відбуватиметься без проблем чи недоліків. Саме тому ми тут — щоб виявити прогалини під час імплементації та працювати разом із Єврокомісією і державами-членами, аби зробити цей пакт дієвим", — пояснив Ніколас Іоаннідес.

Також у ЄС обговорюють створення так званих "центрів повернення" для мігрантів у третіх країнах. Водночас конкретних домовленостей поки немає.

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"Правову основу для створення таких центрів погодили лише минулого понеділка, і вона ще не набула чинності. Ми поки не обговорювали ані країни, ані зміст можливих угод із третіми державами", — заявив посадовець.

Нагадаємо, напередодні у Єврокомісії зробили заяву про можливі зміни правил тимчасового захисту для українців у Європі. Наразі вони стосуються лише майбутніх заявників, а не тих громадян України, які вже перебувають під захистом у країнах Євросоюзу, сказали там.

Також Фокус повідомляв, що у Польщі виступили проти залишення чоловіків призовного віку з України в ЄС. Про це повідомили польські ЗМІ.