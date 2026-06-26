Нові правила для українців у ЄС: кому і коли можуть відмовити в тимчасовому захисті

Європейська комісія запропонувала продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців у країнах Європейського Союзу ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас новоприбулі чоловіки призовного віку, яким українське законодавство забороняє виїзд з країни, не зможуть отримати такий захист.

Про це, як передає Interfax-Україна, повідомив європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер під час виступу в Брюсселі.

За його словами, чинний механізм тимчасового захисту мав завершитися у березні 2027 року, тому Єврокомісія пропонує продовжити його ще на рік. Остаточне рішення ще має ухвалити Рада ЄС.

“Оскільки війна триває, наша підтримка також повинна продовжуватися. Саме тому ми пропонуємо продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року”, — сказав Бруннер.

Він пояснив, що це потрібно для забезпечення безперервності, зрозумілих правил і стабільності для українців, які перебувають у країнах Євросоюзу.

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За словами єврокомісара, нова пропозиція також враховує потреби України в обороні та відновленні. Вона передбачає, що тимчасовий захист не надаватимуть новоприбулим особам, яким не дозволено залишати Україну через військові зобов’язання.

“Саме це просила нас зробити Україна, і саме це ми робимо”, — зазначив Бруннер, додавши, що це питання також обговорювали з державами-членами ЄС, які приймають найбільше українських біженців.

Раніше в ЄС почали обговорювати, що буде зі статусом тимчасового захисту для українців після завершення його дії. Країни-члени розглядали кілька можливих варіантів, зокрема запровадження обмежень для окремих категорій біженців. Паралельно Брюссель готується до запуску нового міграційного пакту.

Водночас у Німеччині очікують зростання кількості заяв на отримання громадянства від українців. Прогнозується, що з 2027 року багато біженців зможуть подати документи на натуралізацію, оскільки на той момент проживатимуть у країні необхідні п'ять років.