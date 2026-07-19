Говорил на украинском: поляк ударил и выгнал из автобуса 15-летнего подростка

В общественном транспорте польского города Плоцка на 15-летнего подростка и его друга, которые разговаривали между собой на украинском языке, напал взрослый мужчина. Дело расследует районная прокуратура.

Во время поездки в автобусе № 3 в Плоцке разговор двух подростков на украинском языке вызвал агрессию со стороны взрослого мужчины. Об инциденте сообщает телеканал TVP.

Мужчина ударил подростка рукой, а когда водитель открыл дверь автобуса, он вытолкнул обоих ребят из транспортного средства.

"Он вел себя очень агрессивно", — рассказал о случившемся подросток, отметив, что взрослый человек ругался и настаивал на том, что в Польше все должны говорить исключительно на польском языке.

Мать парня, Наталья Мельник, отмечает, что не чувствует себя в Плоцке в безопасности, боясь говорить на своем языке. Также она теперь нервничает, когда ее сын не отвечает на телефонные звонки сразу.

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Избиение подростка в Польше: реакция прокуратуры

Расследование по делу об избиении подростка ведет районная прокуратура в Плоцке по статье 308 Уголовно-процессуального кодекса, то есть собирает доказательства и устанавливает виновного в совершении преступления.

Прокуратура, как отмечается, уже опросила местную жительницу, ставшую свидетельницей инцидента, и на основании полученных выводов следователи могут предъявить обвинение, если нарушителя удастся найти.

Напомним, что 11 июля в польском городе Лодзь мужчина жестоко избил прохожего, ошибочно посчитав его украинцем. В результате нападения пострадавший, который оказался гражданином Польши, получил серьезные травмы.

А 12 июля в городском автобусе в Бельско-Бялом взрослый поляк, ругаясь и угрожая, требовал, чтобы украинские подростки "возвращались в Украину".

Также Фокус писал, что социологический опрос в Польше зафиксировал серьезные изменения в настроениях общества в отношении украинских беженцев.