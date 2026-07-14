Приняв прохожего за украинца и сломал ему челюсть: в Лодзи мужчина жестоко избил поляка, — СМИ

В польском городе Лодзь мужчина жестоко избил прохожего, ошибочно посчитав его украинцем. В результате нападения пострадавший, который оказался гражданином Польши, получил серьезные травмы.

Как сообщает польское издание RMF24, инцидент произошел 11 июля около 14:00 на проспекте Пилсудского в районе Старый Видзев, недалеко от центра Лодзи. По данным полиции, местный житель разговаривал по телефону, когда к нему подошёл неизвестный мужчина. Не сказав ни слова, нападавший внезапно дважды ударил его по голове.

После этого он начал выкрикивать в адрес потерпевшего оскорбительные высказывания и заявлять, что тот якобы "не принадлежит к Польше". Правоохранители полагают, что нападавший ошибочно принял мужчину за украинца.

Позже пресс-секретарь Главного управления полиции муниципалитета Лодзи Максимилиан Ясяк уточнил, что пострадавший оказался гражданином Польши. В частности, в результате избиения он получил переломы носа и челюсти. Пострадавшего доставили в больницу, а на следующий день он обратился в полицию с заявлением о совершении преступления.

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На данный момент личность нападавшего пока не установлена. По словам Ясяка, после задержания мужчины следователи проведут его допрос, который позволит окончательно выяснить мотивы нападения и определить, какие обвинения ему будут предъявлены.

"Мы разыскиваем виновного в нападении. Только после его ареста и допроса мы сможем установить мотив и предъявить обвинение на этом основании", — пояснили в полиции.

Кроме того, полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, и проводит их анализ. В то же время правоохранители обратились ко всем, кто мог стать свидетелем инцидента, с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет установить личность нападавшего и будет способствовать расследованию.

Нападения на украинцев в Польше — что известно о подобных случаях

Напомним, что в начале июля в польском Вроцлаве группа из примерно десяти человек жестоко избила 19-летнего украинца Владимира после того, как услышала, что он говорит на украинском языке. Молодой человек получил перелом носа, травму позвоночника и многочисленные ушибы, а его семья обратилась к свидетелям с просьбой помочь следствию и сообщить любую информацию в полицию.

Кроме того, в конце мая во Вроцлаве похитили двух 20-летних граждан Украины, которых насильно удерживали в подвале и требовали передать деньги и доступ к банковским счетам. Правоохранители задержали четырёх подозреваемых — граждан Казахстана, Украины и Туниса, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Также, украинец, работающий в Польше, рассказал о нападении на своего коллегу, которому поляк разбил бутылку о голову по дороге на работу. По его словам, это не единичный случай, и в последнее время он всё чаще становится свидетелем враждебного отношения к украинцам в Польше.