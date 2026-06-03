Поляк разбил бутылку о голову украинца: реакция полиции удивила (видео)

Мужчина по имени Влад говорит, что видел в Польше много случаев вражды между местными и украинцами. Но последняя ситуация выходит за все рамки.

Украинец рассказал, как его коллеге разбил поляк бутылку об голову прямо перед работой. Историей он поделился в Tiktok-аккаунте (vladyk.journey).

Поляк разбил бутылку о голову украинца

"Разбил поляк, короче, бутылку моему коллеге об голову на перроне перед самой рабочей сменой. Мы шли на завод. Просто подошел, схватил его за волосы. Второму, который подошел защитить, разбивают об голову бутылку", — начал автор видео.

Когда украинцы обратились в полицию, там сказали, что "мы таким не занимаемся, ничем помочь не сможем".

"Вызвали еще скорую. Скорая там доставала осколки стекла из головы. Это не единственная ситуация, я был свидетелем драки в автобусе украинцев с поляком... Я не хочу это все сильно озвучивать, чтобы не создавать такую враждебную ситуацию между двумя странами. Я не знаю, почему поляки так к украинцам относятся. Неужели настолько украинцы себя плохо показали. Или им навязали такое мнение или, возможно, это Россия навязала такое мнение?" — добавил парень.

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Поляк разбил бутылку о голову украинца

Влад говорит, что сейчас жить в Польше украинцу, а особенно мужчине, довольно опасно.

В комментариях люди высказали свои мысли относительно услышанного:

"Каждый день такое слышу".

"Это политические игры, тот же Навроцкий на этом добраче хайпанул".

"Лучший вариант не провоцировать, будьте выше их".

"Пропаганда сильная штука".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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