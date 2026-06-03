Поляк розбив пляшку об голову українця: реакція поліції здивувала (відео)

Чоловік на імʼя Влад каже, що бачив у Польщі багато випадків ворожнечі між місцевими та українцями. Але остання ситуація виходить за всі рамки.

Українець розповів, як його колезі розбив поляк пляшку об голову прямо перед роботою. Історією він поділився в Tiktok-акаунті (vladyk.journey).

Поляк розбив пляшку об голову українця

"Розбив поляк, коротше, пляшку моєму колезі об голову на пероні перед самою робочою зміною. Ми йшли на завод. Просто підійшов, схопив його за волосся. Другу, який підійшов захистити, розбивають об голову пляшку", — почав автор відео.

Коли українці звернулися до поліції, там сказали, що "ми таким не займаємося, нічим допомогти не зможемо".

"Викликали ще швидку. Швидка там подіставала уламки скла з голови. Це не єдина ситуація, я був свідком бійки в автобусі українців з поляком… Я не хочу це все сильно озвучувати, щоб не створювати таку ворожу ситуацію між двома країнами. Я не знаю, чому поляки так до українців ставляться. Невже настільки українці себе погано показали. Чи їм навʼязали таку думку чи, можливо, це Росія навʼязала таку думку?" — додав хлопець.

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Поляк розбив пляшку об голову українця

Влад каже, що зараз жити в Польщі українцю, а особливо чоловіку, доволі небезпечно.

У коментарях люди висловили свої думки щодо почутого:

"Кожен день таке чую".

"Це політичні ігри, той самий Навроцький на цьому добраче хайпанув".

"Найкращий варіант не провокувати, будьте вищі за них".

"Пропаганда сильна штука".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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