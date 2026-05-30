Українка розповіла, чому втекла з Німеччини: "Ніколи не повернуся" (фото)
Українка на імʼя Поліна прожила в Німеччині два роки. Втім, життя там для неї стало нестерпним і довелося емігрувати знову.
Своєю історією харківʼянка, яка тепер живе в Іспанії, поділилася в Instagram (mrs.faustova).
Українка втекла з Німеччини
"Я більше ніколи не повернуся жити до Німеччини, бо я просто не можу вивезти це. Таке відчуття, що ти завжди винен. Сусіди можуть написати скаргу через звук, що ти феном сушишся після 22-ї. Неправильне сортування сміття або просто тому, що ти не німець. Ввечері абсолютна тиша. Живеш у постійному страху, боїшся щось порушити і отримати штраф", — розповідає Поліна.
Дівчина вивчила мову на В2, працювала в гарній німецькій компанії.
"Але це нічого не змінило. Ця бюрократія. Документи я чекала так довго, як ніде. Буває приходить паперовий лист про штраф і в цьому ж листі вже відсоток за просрочення. Штраф і пеня", — каже харківʼянка.
Поліна додала, що працювати на когось в Німеччині ідеально, але якщо ти самозайнятий, система тебе просто ламає.
"Кінські податки. Нескінченні звіти і страх, що ти не так заповнила папірець", — розповідає авторка відео.
Також там є так звані комунальні несподіванки: раптово може прийти річний перерахунок за "комуналку". Це можуть бути навіть тисячі євро.
Зокрема, у Німеччині часто погана погода — сірість та дощі.
Ще одним пунктом стала медицина — важко потрапити до лікаря.
Тому, за словами Поліни, їй було легше поїхати з Німеччини, ніж будувати там свою карʼєру. Тому вона опинилася в Іспанії.
"Вперше відчула, що живу тут, а не виживаю", — каже українка.
Реакція мережі
У коментарях позиції людей розділилися:
- "Я живу шостий рік на півночі Німеччині, можливо, в найбіднішій землі. До цього жила в Італії, Польщі. Є з чим порівняти. Люблю Німеччину, тут безпечно. Люблю їхню точність, категоричність, порядність і ту саму бюрократію. Все йде, як швейцарський годинник — працюєш — маєш гроші, економиш на охоплені — маєш ще більше".
- "Щось я живу в іншій Німеччині. Взагалі жодної проблеми з вашого списку не було за 3 роки".
- "Брехня. Нічого я не боюся! Живу два роки в мирі і добрі з самими доброзичливими німцями. Вони мене люблять і поважають. І старі і молоді. В моєму оточенні тільки німці, або російські німці. Всі вони підтримують Україну і засуджують рашку!"
- "Я щойно повернулась з Барселони, то я аж злякалась, як Німеччина вплинула на мене. Відсутність усміхнених щирих людей, смол-токів".
