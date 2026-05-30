Украинка рассказала, почему сбежала из Германии: "Никогда не вернусь" (фото)

Украинка по имени Полина прожила в Германии два года. Впрочем, жизнь там для нее стала невыносимой и пришлось эмигрировать снова.

Своей историей харьковчанка, которая теперь живет в Испании, поделилась в Instagram (mrs.faustova).

Украинка сбежала из Германии

"Я больше никогда не вернусь жить в Германию, потому что я просто не могу вывезти это. Такое ощущение, что ты всегда виноват. Соседи могут написать жалобу из-за звука, что ты феном сушишься после 22-х. Неправильная сортировка мусора или просто потому, что ты не немец. Вечером абсолютная тишина. Живешь в постоянном страхе, боишься что-то нарушить и получить штраф", — рассказывает Полина.

Девушка выучила язык на В2, работала в хорошей немецкой компании.

"Но это ничего не изменило. Эта бюрократия. Документы я ждала так долго, как нигде. Бывает приходит бумажное письмо о штрафе и в этом же письме уже процент за просрочку. Штраф и пеня", — говорит харьковчанка.

Відео дня

Полина добавила, что работать на кого-то в Германии идеально, но если ты самозанятый, система тебя просто ломает.

Украинка сбежала из Германии Фото: Instagram

"Конские налоги. Бесконечные отчеты и страх, что ты не так заполнила бумажку", — рассказывает автор видео.

Также там есть так называемые коммунальные неожиданности: внезапно может прийти годовой перерасчет за "коммуналку". Это могут быть даже тысячи евро.

В частности, в Германии часто плохая погода — серость и дожди.

В Германии часто плохая погода Фото: Instagram

Еще одним пунктом стала медицина — трудно попасть к врачу.

Поэтому, по словам Полины, ей было легче уехать из Германии, чем строить там свою карьеру. Поэтому она оказалась в Испании.

"Впервые почувствовала, что живу здесь, а не выживаю", — говорит украинка.

Украинка не смогла жить в Германии Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях позиции людей разделились:

"Я живу шестой год на севере Германии, возможно, в самой бедной земле. До этого жила в Италии, Польше. Есть с чем сравнить. Люблю Германию, здесь безопасно. Люблю их точность, категоричность, порядочность и ту самую бюрократию. Все идет, как швейцарские часы — работаешь — имеешь деньги, экономишь на охвате — имеешь еще больше".

"Что-то я живу в другой Германии. Вообще ни одной проблемы из вашего списка не было за 3 года".

"Вранье. Ничего я не боюсь! Живу два года в мире и добре с самыми дружелюбными немцами. Они меня любят и уважают. И старые и молодые. В моем окружении только немцы, или русские немцы. Все они поддерживают Украину и осуждают рашку!"

"Я только что вернулась из Барселоны, то я даже испугалась, как Германия повлияла на меня. Отсутствие улыбающихся искренних людей, смол-токов".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Катерина недавно переехала в Германию, но отношение к беженцам там с 2022 года сильно изменилось.

Украинка по имени Арина вернулась домой из-за границы впервые за полгода. Она сильно удивилась, когда увидела цены здесь.

Кроме того, американец сильно удивился этим вещам в Украине.