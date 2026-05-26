Американец удивился увиденному в Украине: "Это был просто шок" (видео)
Американец, который женился на украинке и приехал на ее родину, сильно удивился из-за этих привычных для нас пяти вещей.
Об этом он рассказал в Instagram.
"Я американец. Топ-5 вещей, к которым я не мог привыкнуть, когда я был первый раз в Украине. Номер 1 — это парковки. Для меня это был просто шок, что люди могут парковаться на бордюрах, просто в рандомных местах. И когда я приехал первый раз во Львов, я спрашивал у друзей: "Можно здесь стать?" Они говорят: "Не переживай, ничего не будет", — вспоминает мужчина.
В США, по его словам, машину сразу заберет эвакуатор.
"Номер 2 — как люди ездят в Киеве. Это меня очень шокировало. Я просто еду, как все, на дороге, и просто кто-то летит. Очень-очень быстро проезжали мимо", — говорит иностранец.
Третьим номером стали заправки.
"Вы сначала заправляете и потом платите. У нас мы сначала платим, а потом заправляемся. А если у кого-то нет денег? Уже залили, и потом что? Нет денег на карточке? Они просто едут домой? Как это работает? Я не понимаю", — спросил американец.
Четвертый пункт — напитки в Украине.
"Они всегда теплые. У нас они всегда холодные", — говорит мужчина.
По словам его жены, и зимой, и летом в Америке всегда приносят лед.
"Номер 5. Как люди в Украине одеваются. Просто гуляю и там просто все люди очень хорошо одеваются. А у нас это очень редко. Это должны быть какие-то заведения или ивенты", — рассказывает американец.
Реакция сети
В комментариях люди высказали свои мысли относительно услышанного:
- "На счет теплых напитков не правда. На заправках есть холодильник. И там вода холодная".
- "На заправке сначала платишь, потом заправляешь. Разве если до полного бака, тогда наложенный платеж. Интересно, бывают ли ситуации, когда заправил до полного бака, а денег на карточке не хватило. Что делают в такой ситуации?"
- "Пить холодными напитки вредно в любом случае, мне нравится, что я всегда могу купить нормальную воду и напиться. А одеваться красиво всегда в Украине приучены люди с детства и это хорошо".
