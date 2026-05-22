Сделаете это в Испании — получите штраф в сотни евро

Украинка в Испании по имени Наталья рассказала, что там желание накормить бездомного кота может обернуться штрафом в сотни евро.

Запрет кормить котов в Испании

"В Испании есть запрет, который может стоить тебе сотни евро — и ты даже не догадываешься. Потому что кто бы мог подумать, что штраф здесь можно получить за то, что ты просто накормишь бездомного котика. На улице сидит голодный кот. Ты покупаешь ему корм. Ставишь еду. И думаешь, что просто помогаешь. А потом поднимаю глаза и вижу знак: "Кормить котов — запрещено" Стоп. Что?" — написала Наталья, которая эмигрировала из Польши в Испанию с семьей.

Она говорит, что в Испании за это реально штрафуют. И это не 20 или 50 евро. В некоторых городах — 1500 евро и выше.

"Большинство туристов об этом не знают. Я тоже не знала. Власти объясняют это санитарией: крысы, грязь, жалобы жителей. Поэтому кормить уличных котов могут только волонтеры с разрешением. Ты как бы делаешь доброе дело. А по закону — ты нарушитель", — добавила украинка.

В комментариях Наталья отметила, что котики не голодные — просто все организовано через волонтеров.

Реакция сети

"Вот это шок, как-то даже грустно стало".

"У нас все кормят котов, нет такого запрета".

"Мы подкармливаем котов прям возле полицейского участка, табличку не видела, но теперь буду осторожнее это делать. Видела колонию котов в парке и также была табличка о запрете, но неоднократно видела, как местные сами приходят и приносят корм".

"Не говорите за всю Испанию".

