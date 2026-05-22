Зробите це в Іспанії — отримаєте штраф у сотні євро
Українка в Іспанії на імʼя Наталія розповіла, що там бажання нагодувати безпритульного кота може обернутися штрафом у сотні євро.
Цим жінка поділилася у своєму Instagram.
Заборона годувати котів в Іспанії
"В Іспанії є заборона, яка може коштувати тобі сотні євро — і ти навіть не здогадуєшся. Бо хто б міг подумати, що штраф тут можна отримати за те, що ти просто нагодуєш бездомного котика. На вулиці сидить голодний кіт. Ти купуєш йому корм. Ставиш їжу. І думаєш, що просто допомагаєш. А потім піднімаю очі і бачу знак: "Годувати котів — заборонено" Стоп. Що?" — написала Наталія, яка емігрувала з Польщі в Іспанію з родиною.
Вона каже, що в Іспанії за це реально штрафують. І це не 20 чи 50 євро. У деяких містах — 1500 євро і вище.
"Більшість туристів про це не знають. Я теж не знала. Влада пояснює це санітарією: щури, бруд, скарги мешканців. Тому годувати вуличних котів можуть лише волонтери з дозволом. Ти ніби робиш добру справу. А за законом — ти порушник", — додала українка.
У коментарях Наталія наголосила, що котики не голодні — просто все організовано через волонтерів.
Реакція мережі
У коментарях люди емоційно відреагували на таку інформацію:
- "Оце шок, якось навіть сумно стало".
- "В нас всі годують котів, немає такої заборони".
- "Ми підгодовуємо котів прям біля поліцейського відділку, табличку не бачила, але тепер буду обережніше це робити. Бачила колонію котів у парку і також була табличка про заборону, але неодноразово бачила, як місцеві самі приходять і приносять корм".
- "Не говоріть за всю Іспанію".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, зізнається, що там фінансово вигідно триматися купи, а не бути одинаком.
- Жінка розповіла про несподівані штрафи в Італії. Те, що в нас вважається нормою, там може каратися сотнями євро.
Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.