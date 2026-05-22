Зробите це в Іспанії — отримаєте штраф у сотні євро

Українка в Іспанії на імʼя Наталія розповіла, що там бажання нагодувати безпритульного кота може обернутися штрафом у сотні євро.

Цим жінка поділилася у своєму Instagram.

Заборона годувати котів в Іспанії

"В Іспанії є заборона, яка може коштувати тобі сотні євро — і ти навіть не здогадуєшся. Бо хто б міг подумати, що штраф тут можна отримати за те, що ти просто нагодуєш бездомного котика. На вулиці сидить голодний кіт. Ти купуєш йому корм. Ставиш їжу. І думаєш, що просто допомагаєш. А потім піднімаю очі і бачу знак: "Годувати котів — заборонено" Стоп. Що?" — написала Наталія, яка емігрувала з Польщі в Іспанію з родиною.

Вона каже, що в Іспанії за це реально штрафують. І це не 20 чи 50 євро. У деяких містах — 1500 євро і вище.

"Більшість туристів про це не знають. Я теж не знала. Влада пояснює це санітарією: щури, бруд, скарги мешканців. Тому годувати вуличних котів можуть лише волонтери з дозволом. Ти ніби робиш добру справу. А за законом — ти порушник", — додала українка.

У коментарях Наталія наголосила, що котики не голодні — просто все організовано через волонтерів.

Реакція мережі

У коментарях люди емоційно відреагували на таку інформацію:

"Оце шок, якось навіть сумно стало".

"В нас всі годують котів, немає такої заборони".

"Ми підгодовуємо котів прям біля поліцейського відділку, табличку не бачила, але тепер буду обережніше це робити. Бачила колонію котів у парку і також була табличка про заборону, але неодноразово бачила, як місцеві самі приходять і приносять корм".

"Не говоріть за всю Іспанію".

