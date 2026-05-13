Біженець з України тричі відмовився від роботи в Німеччині: причина в грошах (відео)
Українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.
Своєю історією біженець поділився в TikTok.
Українець тричі відмовився від роботи
"Третій раз я вже відмовляюся від роботи. То два рази в мене було, що присилали поштою. А зараз мені дзвонить німецький номер і пропонує мені роботу. Я такий: "Окей, добре". Тільки я попросив його перевести розмову у WhatsApp, тому що я його не дуже розумію. І мені було б дуже зручно, якби ми переписувались", — розповів Ігор.
Той чоловік написав, що хотів би бачити українця в себе на роботі в порту Любека.
"Робота полягає в тому, щоб перегружати автомобілі з потягів на пороми, і з поромів — на потяги", — пояснив автор відео.
Німець запропонував 2 тисячі євро чистими зарплату.
"Я перерахував по годинах те, що він мені пропонує. 35 годин на тиждень робочий графік. І виявилося, що там не 2 тисячі. Там всього-на-всього 1400, по-моєму. І до 2 тисяч воно може добігати, якщо я буду понаднормово працювати або ще плюс додатково на вихідні. Тому така ситуація. Шукаємо далі роботу", — резюмував Ігор.
Реакція мережі
У коментарях українці подискутували щодо почутого:
- "В Німеччині заробітню плату вказують лише в brutto, як можна сказати ЗП в netto, не знаючи вашого податкового класу".
- "А я вже на третій роботі працюю".
- "Тобі треба десь стартанути, я спочатку також з 1500 починав на руки. Я так зрозумів, тобі пропонували з ляйфірми роботу".
