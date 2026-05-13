Беженец из Украины трижды отказался от работы в Германии: причина в деньгах (видео)
Украинец по имени Игорь Стасюк не принял уже третье предложение работы в Германии. Мужчину не устроила названная заработная плата.
Своей историей беженец поделился в TikTok.
Украинец трижды отказался от работы
"Третий раз я уже отказываюсь от работы. То два раза у меня было, что присылали по почте. А сейчас мне звонит немецкий номер и предлагает мне работу. Я такой: "Окей, хорошо". Только я попросил его перевести разговор в WhatsApp, потому что я его не очень понимаю. И мне было бы очень удобно, если бы мы переписывались", — рассказал Игорь.
Тот человек написал, что хотел бы видеть украинца у себя на работе в порту Любека.
"Работа заключается в том, чтобы перегружать автомобили с поездов на паромы, и с паромов — на поезда", — пояснил автор видео.
Немец предложил 2 тысячи евро чистыми зарплату.
"Я пересчитал по часам то, что он мне предлагает. 35 часов в неделю рабочий график. И оказалось, что там не 2 тысячи. Там всего-навсего 1400, по-моему. И до 2 тысяч оно может добегать, если я буду сверхурочно работать или еще плюс дополнительно на выходные. Поэтому такая ситуация. Ищем дальше работу", — резюмировал Игорь.
Реакция сети
В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:
- "В Германии заработную плату указывают только в brutto, как можно сказать ЗП в netto, не зная вашего налогового класса".
- "А я уже на третьей работе работаю".
- "Тебе надо где-то стартануть, я сначала также с 1500 начинал на руки. Я так понял, тебе предлагали из ляйфирмы работу".
