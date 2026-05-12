"Кто бы мог подумать": украинка в Канаде рассказала правду о жизни там (видео)

Украинка по имени Елена Левчук живет в Канаде последние семь лет. Женщина называет эту страну лучшей для жизни и не жалеет, что переехала туда.

Елена говорит, что ее поражает уровень жизни пенсионеров и не только. Своими мыслями она поделилась в Instagram.

Украинка о жизни в Канаде

"Кто бы мог подумать, что я сейчас скажу — переезд в Канаду — лучшее решение в жизни. Еще семь лет назад, когда я сюда только приехала и жила в подвале без окна и ждала полчаса на автобус, я бы точно этого не сказала, но сейчас, прожив в Канаде уже 7 лет, я реально так думаю. Канада самая лучшая", — говорит Елена.

По словам украинки, там можно спокойно найти работу, адаптироваться и выучить язык.

"На вас никто не будет смотреть криво. Здесь очень классные люди, которые вас поддержат на пути иммиграции. И это не монокультура. Здесь все когда-то откуда-то приехали. И все вас поймут и поддержат. Все эти культуры привезли в Канаду свое лучшее", — уверяет автор видео.

Также особым пунктом стала жизнь канадских пенсионеров.

"Это вообще то, что меня здесь поразило, когда я впервые сюда приехала. И то, что заставило сюда переехать жить навсегда. Они здесь не считают пенсию, а имеют то, на что заслужили. Они планируют круизы на лайнерах. Завтра у них Куба, послезавтра у них Мексика. А потом тур на Аляску", — говорит Елена.

А за свое жилье там украинка выплачивает 25-30 лет.

"То же, что платила бы за аренду. И это, конечно, шок", — отметила автор видео.

Более того, Елена говорит, что ежегодно 3-4 раза ездит в Европу.

"Канада очень разная. Каждая провинция уникальна", — резюмировала женщина.

Реакция сети

В комментариях люди поделились своими мыслями и опытом:

"В такую ложь разве может поверить тот, кто не был и не живет в Канаде".

"Живу с двумя детьми в Нидерландах... Но хочу переехать в Канаду".

"Канаду люблю, но по деньгам в два раза ниже, чем в Дубай... Извините, а чем вы на жизнь зарабатываете? Я работаю главным аналитиком, и зарплата выше, чем у некоторых канадцев и очень сложно эти 2000$ на билет в Европу даже на раз в год съездить".

"Отличная пенсия зависит от нас. Потому что на пенсию канадскую не проживешь. Чем больше откладываешь на RRSP, тем замечательнее жизнь будет на пенсии".

