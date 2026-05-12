"Хто б міг подумати": українка в Канаді розповіла правду про життя там (відео)

Українка на імʼя Олена Левчук живе в Канаді останні сім років. Жінка називає цю країну найкращою для життя та не шкодує, що переїхала туди.

Олена каже, що її вражає рівень життя пенсіонерів і не тільки. Своїми думками вона поділилася в Instagram.

Українка про життя в Канаді

"Хто б міг подумати, що я зараз скажу — переїзд в Канаду — найкраще рішення в житті. Ще сім років тому, коли я сюди тільки приїхала і жила в підвалі без вікна і чекала пів години на автобус, я б точно цього не сказала, але зараз, проживши в Канаді вже 7 років, я реально так думаю. Канада найкраща", — каже Олена.

За словами українки, там можна спокійно знайти роботу, адаптуватися та вивчити мову.

"На вас ніхто не буде дивитися криво. Тут дуже класні люди, які вас підтримають на шляху імміграції. І це не монокультура. Тут всі колись звідкись приїхали. І всі вас зрозуміють і підтримають. Всі ці культури привезли в Канаду своє найкраще", — запевняє авторка відео.

Також особливим пунктом стало життя канадських пенсіонерів.

"Це взагалі те, що мене тут вразило, коли я вперше сюди приїхала. І те, що змусило сюди переїхати жити назавжди. Вони тут не рахують пенсію, а мають те, на що заслужили. Вони планують круїзи на лайнерах. Завтра в них Куба, післязавтра в них Мексика. А потім тур на Аляску", — каже Олена.

Українка в Канаді

А за своє житло там українка виплачує 25-30 років.

"Те саме, що платила би за оренду. І це, звісно, шок", — зазначила авторка відео.

Ба більше, Олена каже, що щороку 3-4 рази їздить в Європу.

"Канада дуже різна. Кожна провінція унікальна", — резюмувала жінка.

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками та досвідом:

"В таку брехню хіба може повірити той, хто не був і не живе в Канаді".

"Живу з двома дітьми в Нідерландах… Але хочу переїхати в Канаду".

"Канаду люблю, але по грошам в два раза нижче, ніж в Дубай... Вибачте, а чим ви на життя заробляете? Я працюю головним аналітиком, і зарплата вище, ніж у деяких канадців і дуже складно ці 2000$ на білет в Європу навіть на раз на рік зʼїздити".

"Чудова пенсія залежить від нас. Тому що на пенсію канадську не проживеш. Чим більше відкладаєш на RRSP, тим чудовіше життя буде на пенсії".

